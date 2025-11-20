¿Dónde ver la final del Miss Universo 2025 en vivo y directo en Sudamérica, USA y España?

La final del Miss Universo 2025 levanta su telón en el Impact Arena de Bangkok este viernes 21 de noviembre de Tailandia (por la diferencia horaria iniciará hoy jueves 20 en Perú). Karla Bacigalupo será la representante de Perú y es una de las 120 representantes que participarán en el concurso de belleza. ¿Qué canal transmitirá en vivo y directo? Conoce los detalles.

La edición 74 del certamen está marcada por la controversia y escándalos que preceden la etapa final, siendo el más resonante el conflicto que protagonizó la Miss México Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

¿Cuándo y dónde será la final del Miss Universo 2025?

La organización del Miss Universo 2025 confirmó que la final se realizará este viernes 21 de Tailandia en el Impact Arena de Bangkok, el cual posee un aforo para 12 mil asistentes. Está previsto que el certamen comience a las 8:00 a.m. hora de Tailandia (8 p.m. de hoy jueves 20 de noviembre de Perú).

¿A qué hora inicia la final del Miss Universo 2025 en vivo?

En Tailandia, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 8:00 a.m. del viernes 21 de noviembre

En Perú, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 8:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Colombia, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 8:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Ecuador, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 8:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Venezuela, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 9:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Bolivia, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 9:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Argentina, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 10:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Brasil, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 10:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Uruguay, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 10:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Chile, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 10:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Paraguay, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 10:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En México, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 7:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Estados Unidos (Florida), la final del Miss Universo 2025 inicia a las 8:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Puerto Rico, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 8:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Costa Rica, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 9:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En España, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 2:00 a.m. del viernes 21 de noviembre

En Italia, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 2:00 a.m. del viernes 21 de noviembre

En Francia, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 2:00 a.m. del viernes 21 de noviembre

En Alemania, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 2:00 a.m. del viernes 21 de noviembre

¿Dónde ver la final del Miss Universo 2025 en vivo en Perú y Sudamérica?

La emisión de la final del Miss Universo 2025 estará a cargo de Telemundo Internacional para Sudamérica y también podrá verse online a través del canal oficial de YouTube del Miss Universe. Así, el público peruano podrá seguir las incidencias vía streaming y también en el minuto a minuto de RPP.pe.

En tanto, otros países sudamericanos también tendrán emisión local del certamen. Es el caso de Venezuela, que podrá ver el Miss Universo 2025 vía Venevisión; en Colombia, Canal RCN; Chile, Canal 13; y otros.

¿Dónde ver la final del Miss Universo 2025 en vivo en México, USA y Puerto Rico?

Para seguir la transmisión en vivo del Miss Universo 2025 en territorio mexicano, podrás hacerlo vía Canal 3 de Imagen Televisión. Por su parte, en Estados Unidos, puedes seguir el evento vía Telemundo; mientras que en Puerto Rico, Wapa TV se encargará de la emisión.

¿Dónde ver la final del Miss Universo 2025 en vivo en España?

En España, no habrá una transmisión en directo del Miss Universo 2025 en la guía de canales TV, pero podrá ser seguir a través de la retransmisión vía el canal oficial del Miss Universo en YouTube. Asimismo, servicios como Ais Play o StagePlayer+, disponibles en España, también lo ofrecerán en directo.

Lista completa de candidatas al Miss Universo 2025

En total, son 120 las candidatas aptas en el Miss Universo 2025 y serán 30 las clasificadas a la gran final, a la cual se sumará una última candidata seleccionada del público. Conoce a todas las misses: