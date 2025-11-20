Karla Bacigalupo no ingresó al Top 30 y quedó fuera del Miss Universo 2025: ¿quiénes clasificaron?

Karla Bacigalupo quedó fuera del Miss Universo 2025. La representante peruana no pudo ingresar al Top 30 en la final del certamen de belleza internacional que se viene realizando en el Impact Arena de Bangkok, en Tailandia, en la noche de este jueves 20 de noviembre.

Mostrando una gran sonrisa y alzando su voz para gritar “Perú” en todo lo alto, Karla Bacigalupo mostró su confianza hasta el final mostrando su talento para las pasarelas. No obstante, la actriz y productora no logró ubicarse entre las 30 candidatas que buscan reemplazar a la danesa Victoria Kjaer Theilvig, actual Miss Universo.

Cabe resaltar que la última vez que Perú quedó fuera del Top 30 del Miss Universo fue con la representante nacional Yely Rivera el 2021.

El año pasado, la peruana Tatiana Calmell pudo ubicarse entre las doce mejores del certamen ganando, además, el título Miss Universo Américas en 2024.

En pocas horas, el Miss Universo seguirá con la competencia para anunciar a las doce participantes que seguirán en competencia. Luego, se dará a conocer el Top 5 y las tres finalistas que disputarán la corona universal.

¿Quiénes clasificaron al Top 30 del Miss Universo 2025?

Dentro del Top 30 del Miss Universo 2025 se clasificaron dos grupos. El primer grupo estuvo conformado por: India, Guadalupe, China, Tailandia, República Dominicana, Brasil, Ruanda, Costa de Marfil, Colombia, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos.

De igual manera, en el segundo grupo clasificado estuvieron: México, Filipinas, Zimbabue, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Miss Universe Latina, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia y Paraguay, que ganó con los votos del público.

Miss Universo 2025: las candidatas que ingresaron al Top 30

Tangia Methila (Bangladés)

Gabriela Lacerda (Brasil)

Jaime VandenBerg (Canadá)

Inna Moll (Chile)

Zhao Na (China)

Vanessa Pulgarín (Colombia)

Olivia Yacé (Costa de Marfil)

Mahyla Roth (Costa Rica)

Laura Gnjatović (Croacia)

Lina Luaces (Cuba)

Audrey Eckert (Estados Unidos)

Ahtisa Manalo (Filipinas)

Eve Gilles (Francia)

Ophély Mézino (Guadalupe)

Raschel Paz (Guatemala)

Manika Wishwakarma (India)

Kaori Hashimoto (Japón)

Yamilex Hernández (Miss Universo Latina)

Julia Ann Cluett (Malta)

Fátima Bosch (México)

Itza Castillo (Nicaragua)

Nathalie Mogbelzada (Países Bajos)

Nadeen Ayoub (Palestina)

Yanina Gómez (Paraguay)

Zashely Alicea (Puerto Rico)

Jennifer Ventura (República Dominicana)

Solange Tuyishime Keita (Ruanda)

Praveenar Singh (Tailandia)

Stephany Abasali (Venezuela)

Lyshanda Moyas (Zimbabue)

¿Quién es Karla Bacigalupo?

Karla Bacigalupo Ancieta es una actriz, productora y modelo de 33 años. Además, es una activista que promueve el arte como herramienta para visibilizar la salud mental que trabajó como voluntaria en el consulado peruano en Los Ángeles. También es embajadora de la organización 1,000 Niños de Jesús. Además, próximamente representará a la ONG Tierra y Ser, enfocada en brindar más recursos educativos a niñas y niños del Perú.

Respecto a su trayectoria profesional, estudió la carrera de Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Lima, complementada con estudios en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Aparte de ser una empresaria nata, la Miss Perú ha forjado una prometedora carrera como actriz. En 2022 debutó en la actuación con el cortometraje de fantasía The Devil, bajo la dirección de Marie Rouhban. Posteriormente participó en los cortos Proof (2023) y You Can Only Blink Once (2024), así como en la miniserie The Devil Wears Desire, donde compartió roles con Ilca Andrade, Nick Bardin y David Blindauer.

Próximamente, aparecerá en los cortos Overflow, Consumption y Living in Color. De igual manera, estará en la miniserie Studio 205, donde además participa como productora y guionista.