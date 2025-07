Guty Carrera celebra el retorno de Yoshimar Yotún a las canchas: "Qué alegría por él"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Guty Carrera mostró su felicidad por el triunfo de Sporting Cristal y el esperado regreso de Yoshimar Yotún a las canchas de futbol tras más de 15 meses de ausencia por una larga lesión en la rodilla.

En efecto, el exintegrante de Esto es guerra, quien radica en México, utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para expresar su entusiasmo por la vuelta del volante peruano durante el triunfo por 5 a 0 ante Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo.

"Después de 15 meses volvió Yoshimar Yotún e hizo un gol. ¡Regreso soñado! ¡Qué alegría por él! Jugador fundamental para el club. De a pocos debe recuperar su nivel", sostuvo el hijo de la reconocida modelo peruana Edith Tapia.

En ese sentido, la expareja de Alejandra Baigorria consideró que si Sporting Cristal hubiera tenido "un 9 de categoría", podría haber "metido más goles".

"Es el refuerzo que todos esperamos (…) Sirven estos partidos para agarrar confianza. Sosa y Pasquini, a mi parecer, mejoraron. Christofer Gonzáles anda en buen nivel. La categoría de Araujo le dio mayor solidez a la defensa. Bien Cristal en estos últimos tres partidos", sostuvo el también presentador de televisión.

Guty Carrera es un modelo y personalidad de televisión de origen peruano. | Fuente: Instagram (gutycarrera)

¿Qué dijo Yoshimar Yotún tras su regreso a las canchas?

Yoshimar Yotún demostró toda su emoción al retornar a las canchas luego de 15 meses de ausencia. El mundialista y recordado integrante de la selección peruana derramó unas lágrimas contando lo difícil que fue para él todo este tiempo alejado del futbol.

"Es difícil. Han sido 15 meses fuera. Ha sido muy duro. La gente no sabe qué cosa he pasado, pero en algún momento lo contaré, pero ha sido bastante difícil poder regresar. Me ha costado un montón. Ha habido mucha gente ayudándome. Nunca me sentí solo. Eso es lo más importante. Mi familia, mis hijos. A veces cuando a uno le pasan estas cosas, se pone a pensar y puede decir: '¿Por qué a mí?'", comenzó diciendo el futbolista ante las cámaras de L1 Max.

En ese sentido, agradeció al club Sporting Cristal por la oportunidad de volver a jugar al futbol profesional al recuperarse de su lesión ocurrida en el Torneo Apertura de 2024.

"La verdad de todo es que el futbol es mi pasión, Cristal es mi vida. He ganado muchas cosas. Mucha unión con mi familia, con el club, con mis amigos. Estoy feliz de regresar de poder marcar un gol ante toda esta gente que ha venido hoy, esperamos que se vaya contenta. Hay que seguir trabajando para poder conseguir los objetivos", señaló.

Del mismo modo, recalcó: "Tengo 35 años, pero hoy sentí que fue mi primera vez en el campo de futbol. Desde que me llamaron y corrí hasta el banco. Tengo muchas emociones. Entré al campo y estaba llorando porque no podía creer que hace poco estuve quizás luchando algo más que una lesión de futbol".

¿Qué dijo Guty Carrera sobre Alejandra Baigorria?

Guty Carrera habló sobre su expareja Alejandra Baigorria y recordó la denuncia que esta le interpuso en el 2016 por violencia psicológica. Fue en enero de este año, que el modelo calificó de "injusta" la decisión de la producción de Esto es guerra contra él para expulsarlo del programa y quitarle sus auspicios.

"A mí se me cerraron todas las puertas en los canales de Perú. Me quitaron un contrato de un día para otro, me cerraron todos los auspiciadores y me dijeron ‘por aquí no vienes más’, sin ningún motivo. La gente que me cerró las puertas, cuatro años después, se dio cuenta de que no había hecho absolutamente nada", manifestó Carrera en el programa de YouTube La Linares.

En otro momento, el exchico reality aprovechó para mandar buenos deseos a Alejandra Baigorria por su boda con Said Palao. "Siempre he dicho que ella es una mujer muy trabajadora, así que le deseo lo mejor. Creo que se va a casar, por ahí me enteré. Era un sueño que ella tenía, y qué bueno", expresó.

