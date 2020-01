A pesar de anunciar su retiro, Verónica Castro sorprende a sus seguidores al confirmar que regresará a la pantalla grande. | Fuente: Instagram

Verónica Castro retoma su carrera de actriz para participar en la película “Más que mil palabras”. Esta noticia emocionó a sus seguidores, ya que el año pasado anunció que no regresaría a la actuación, luego de que se conociera la supuesta boda con Yolanda Andrade.

La popular “Virginia de la Mora” estará compartiendo escena con Héctor Bonilla, quienes le darán vida a unos abuelitos y a ellos se unirán talentos jóvenes, como Ximena Romo y Jesús Zavala.

Alberto Muffelman, productor del film, habló para El Universal sobre la participación de los grandes actores mexicanos: “Verónica y Héctor están extraordinarios... aquí se verán a abuelitos buena onda, sin duda”.

También contó que la noticia del regreso de Verónica Castro al cine se mantuvo en secreto para generar expectativa, ya que desde 1990 no sale en pantalla grande.

Después de darse a conocer la supuesta boda con Yolanda Andrade, la mexicana anunció su retiro por medio de Instagram. En septiembre del año pasado aseguró que quiso alejarse de todos los rumores sobre su matrimonio en Ámsterdam con la conductora de televisión:

“La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé: mi profesión. Por 53 años entregué mi vida, con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz. ¡DLB!”, concluyó.

Sin embargo, tiempo después, Verónica Castro confesó que es amiga de Yolanda Andrade y que a ella todo se le salió de control:

“Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma. Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento. Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma… es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso”.