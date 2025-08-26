Gael García Bernal se despide de Verónica Echegui, su compañera en 'Me estás matando, Susana', con un emotivo mensaje

La actriz española Verónica Echegui murió a causa de cáncer. Protagonizó filmes como Yo soy la Juani y Me estás matando, Susana, donde compartió roles con Gael García Bernal.

El fallecimiento de Verónica Echegui ha conmocionado al cine en español. La actriz madrileña, reconocida por su versatilidad y una trayectoria de más de dos décadas, murió el domingo 24 de agosto a los 42 años, tras una lucha contra el cáncer, según informaron medios locales.

La noticia generó gran pesar en el mundo del entretenimiento. Uno de los primeros en pronunciarse fue el actor mexicano Gael García Bernal, quien compartió con ella protagónicos en la película Me estás matando, Susana (2016), de Roberto Sneider, una comedia romántica que narra la relación entre Susana (Echegui) y Eligio (García Bernal).

“Qué tristeza saber que te nos adelantaste al cosmos. Querida Verónica Echegui, compañera: abrazo a tus seres queridos, a tu familia, a todo lo que más quisiste. Qué fortuna haber podido jugar a ser actores contigo. ¡Te mando un suspiro a donde quiera que estés!”, escribió el actor en Instagram, junto a una foto de la actriz sonriendo.

El cine español despide a Verónica Echegui

Los restos de Verónica Echegui descansan en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, donde este martes se realizará una ceremonia privada. Compañeros y amigos cercanos acudieron a despedirla, entre ellos Silvia Alonso, Vicky Luengo y Sara Sálamo, visiblemente afectadas.

En redes sociales, numerosas figuras del cine y la televisión le rindieron homenaje. Antonio Banderas publicó: “Hoy el cine español está de luto”, junto a una imagen de la actriz recibiendo su Goya en 2022. Bibiana Fernández expresó: “No tengo palabras… actriz admirada y mujer maravillosa. Vuela bella”.

Otros mensajes llegaron de Hiba Abouk (“Tan llena de luz y de vida… Te recordaremos siempre”), Elena Furiase, Ana Milán, Marta Larralde y Miguel Ángel Muñoz. Por su parte, María Castro compartió: “Noticias que te dejan helada… Vuela alto, Vero. Lleva tu arte allá donde vayas”.

¿Quién fue Verónica Echegui?

Verónica Fernández de Echegaray, conocida en el medio artístico como Verónica Echegui, nació el 16 de junio de 1983 en Madrid y estaba emparentada con José Echegaray, Nobel de Literatura 1904.

La actriz falleció en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde permanecía internada por un cáncer. La noticia fue confirmada este lunes por la Unión de Actores y Actrices, que escribió en X: “Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Descansa en paz”.

Echegui alcanzó la fama en 2006 con su papel protagónico en Yo soy la Juani. A lo largo de su carrera participó en películas como Tocar el cielo (2007), Me estás matando, Susana (2016) y Explota, explota (2020). En 2022 ganó el Premio Goya a Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem loba, proyecto que dirigió, escribió y produjo.

