“Me voy al desfile más icónico”: Natalie Vértiz asistirá al Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La modelo y conductora Natalie Vértiz sorprendió a sus seguidores al revelar que será una de las invitadas al Victoria’s Secret Fashion Show 2025, uno de los desfiles más esperados del año.

En su cuenta de Instagram, Vértiz compartió un video titulado “El unboxing más esperado!”, donde con entusiasmo escribió: “Por fin puedo contarles que... ¡me voy al desfile más icónico ever!”.

En el clip, la modelo aparece despertando a las 6 a.m., baja corriendo las escaleras al escuchar que tocan su puerta y recibe una bandeja de plata con la esperada invitación al desfile. Dentro del paquete se encuentra un neceser, perfumes y el icónico pijama rosado de la marca.

La emoción no tardó en contagiar a sus seguidores y a la propia firma, pues la cuenta oficial de Victoria’s Secret Perú comentó la publicación con un mensaje de complicidad: “¡Listas para compartir el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 juntas en New York!”.

La participación de Natalie Vértiz en este evento internacional consolida su presencia como una de las figuras peruanas más destacadas en la moda.

Natalie Vértiz y su paso por el New York Fashion Week 2025

Vértiz fue una de las invitadas especiales del reconocido diseñador Michael Kors en su desfile durante la New York Fashion Week 2025 en febrero de este año. Con un estilo elegante y sofisticado, la ex Miss Perú brilló en primera fila del exclusivo evento, donde se dieron cita destacadas figuras de la moda, el entretenimiento y la alta sociedad.

A través de sus redes sociales, Natalie compartió su emoción por formar parte de esta experiencia, mostrando imágenes del desfile y su look seleccionado para la ocasión. Vestida con una pieza de la nueva colección de Michael Kors en tono monocromático color beige, la modelo recibió elogios por su porte y buen gusto, consolidándose como un referente de la moda en Latinoamérica.

Natalie Vértiz también estuvo en Cannes

En mayo de 2024, la modelo peruana llegó a Cannes para participar en actividades como embajadora de las marcas con las que colabora. A través de sus redes sociales, compartió su experiencia: "¡No puedo más de la emoción!". Asimismo, junto a otras creadoras de contenido participaron en diversas actividades organizadas por la marca Dior, entre ellas estuvieron Claire Rose Cliteur, la actriz Loreto Peralta y Laura Tobón.

Durante su visita al festival, coincidió con la famosa modelo estadounidense Bella Hadid con quien compartió unas imágenes. Después, también se hizo presente en la clausura del evento que se llevó a cabo el sábado 25 de mayo. La conductora de televisión llegó a la proyección de la película La más preciosa de las cargas (La plus précieuse des marchandises, por su nombre en francés).

