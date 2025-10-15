La ex Miss Perú Camila Escribens le da la bienvenida a su hija Capri Aurelia

La Miss Perú 2023 compartió un tierno video en Instagram mostrando por primera vez a su bebé, nacida el pasado 10 de octubre.

La modelo y exreina de belleza Camila Escribens enterneció a sus seguidores al publicar un video en su cuenta oficial de Instagram, donde muestra por primera vez a su bebé, y reveló su nombre: Capri Aurelia.

En la descripción del post, la también influencer peruana anunció que su primogénita nació el pasado 10 de octubre, acompañando la noticia con un emotivo mensaje.

Tras la publicación, Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, no tardó en pronunciarse y enviar sus felicitaciones. “Bendiciones para la nueva princesita”, escribió en los comentarios.

Los seguidores de Escribens también se sumaron a las muestras de cariño, llenando la publicación de mensajes hacia la modelo por esta nueva etapa en su vida.

¿Quién es Allen Lazard, novio de Camila Escribens?

Allen Jamel Lazard es un reconocido futbolista norteamericano, que juega como receptor de los New York Jets de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Lazard inició su carrera en este deporte por la leyenda Aaron Rodgers y ha ganado casi 30 millones de dólares en su corta carrera. Siendo natural de Urbandale, Iowa, creció en una familia que ama el fútbol por lo que en sus redes sociales comparten fotos de las veces que él juega.

Camila Escribens anunció su compromiso con Allen Lazard

En mayo de 2025, Camila Escribens anunció su compromiso con Allen Lazard, famoso jugador de la NFL. La Miss Perú 2023 compartió, en mayo de este año, una serie de fotos en sus redes sociales donde se muestra el momento en el que su pareja le pide matrimonio.

En Instagram, se ve que ambos están en la playa en la ciudad de Montauk, en Nueva York. Allen Lazard se arrodilla para preguntarle si quiere ser su esposa. Escribens se muestra sorprendida y acepta, además, se animó a mostrar su anillo de diamantes. "Hacia el siguiente capítulo", escribió la pareja.

Es así como Camila Escribens, quien representó a Perú en el Miss Universo 2023, recibió la felicitación de familiares, amigos y colegas, entre ellos se encuentra Tatiana Calmell, Miss Universo Américas 2024. "Ay, mi Cami, Felicidades, amiga hermosa. Que sean siempre muy felices".