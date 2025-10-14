Álvaro Rod le habría dicho ‘interesada’ a Samantha Batallanos y ella le responde: “Solo los misios hablan así”

La modelo ironizó sobre las declaraciones del cantante y dijo que ya no tiene nada que ver con él: “Estoy aliviada de no tenerlo en mi vida”.

La modelo Samantha Batallanos no se quedó callada luego de que su expareja, el cantante Álvaro Rod, dijera en una dinámica de preguntas rápidas en Radio Corazón que le dedicaría la canción Interesada a su ex. El tema, cuyo coro dice “Interesada, egoísta y caprichosa, ya no quiero verte más”, fue interpretado como una indirecta hacia la exrepresentante de Perú en el Miss Grand Internacional 2021.

Ante esto, Batallanos reaccionó en redes sociales con una contundente frase: “Solo los misios hablan así”, comentario que rápidamente se viralizó.

En una entrevista con el diario Trome, la modelo amplió su respuesta y aseguró haber tomado con humor las palabras del cantante. “La verdad, me he matado de la risa cuando me enviaron el clip, mejor que ni me pregunten qué canción le dedicaría a él. Yo no sé por qué se mete conmigo, si yo ni me acuerdo de él, te lo juro”, expresó.

Samantha también ironizó sobre la situación y lanzó una nueva indirecta musical. “Como dicen mis amigas, solamente los misios se expresan así de su mujer o de una mujer diciéndole interesada cuando no tienen nada que ofrecer. Ya sé, le voy a dedicar ‘Perdón, perdón’ de HaAsh, por el corito: ‘Y te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor’”, dijo entre risas.

Finalmente, la exreina de belleza aseguró sentirse tranquila tras el fin de su relación con Álvaro Rod. “Lo veo muy dolido, yo más bien estoy aliviada de ya no tener en mi vida a un misio manganzón. Siempre fui mucha manzana para ese gusanito”, concluyó con picardía.

Samantha Batallanos y Álvaro Rod terminaron su relación

En julio de este año, la pareja anunció el fin de su relación tras cinco meses juntos. La modelo e influencer confirmó que ya no es más pareja del cantante y aclaró que la decisión no fue por la inclusión de una tercera persona y que, por el contrario, ambos artistas siguen manteniendo una amistad.

Es así como Batallanos acabó con las especulaciones luego de que los dos eliminaran sus fotos juntos publicadas en redes sociales. Por otro lado, la expareja de Jonathan Maicelo también negó que Álvaro Rod le haya puesto límites con su vestimenta.

“Si bien es cierto que ya no estamos, jamás fue por una tercera persona y con Alvarito siempre nos llevaremos y trataremos super bien porque la amistad y el cariño quedan. Él nunca me prohibió nada, ni cómo lucir”, manifestó la modelo.

Álvaro Rod anuncia su retiro de los escenarios

El cantante y compositor peruano sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro definitivo de los escenarios, decisión que acompañará con un concierto de despedida en Lima titulado Una última vez. La noticia fue confirmada durante una emotiva entrevista en el programa Encendidos de RPP, donde el artista explicó las razones detrás de esta determinación.

“Tengo sentimientos encontrados, es una decisión que he venido evaluando desde hace meses, pero ya es una realidad, ya me decidí. No todo lo que brilla en la música es felicidad, hay cosas que la gente no sabe”, confesó.

El intérprete de Vamos a escapar señaló que su retiro no responde a motivos comerciales, sino a una decisión personal ligada a su bienestar emocional y mental.

“Es por un tema de salud mental, ahora mismo no pasa por mi cabeza subirme a los escenarios. Estoy dejando definitivamente los escenarios. Gracias a Dios tengo una carrera de compositor que me permite hacer esta pausa. Tengo otros proyectos y me voy fuera del país”, explicó.