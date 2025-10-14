¿Nuevo bebé en camino? Georgina Rodríguez desató rumores de embarazo en su viaje a París

El elegante conjunto blanco con el que asistió al desfile de Balenciaga llamó la atención por resaltar un sutil cambio en su figura.

Georgina Rodríguez volvió a ser el centro de atención durante la Semana de la Moda de París 2025, donde una vez más destacó por su elegancia y estilo. Sin embargo, en esta ocasión, el motivo de las miradas no fue únicamente su atuendo sino un posible embarazo.

La modelo e influencer asistió como invitada especial al desfile de Balenciaga donde coincidió con Meghan Markle y Anne Hathaway.

El look elegido por Georgina —un saco estructurado blanco con escote en V, botones dorados tipo joya y una falda lápiz a juego— resaltó su figura, pero bastó ese detalle de su vientre para que las redes sociales se llenaran de comentarios como:

“¿Está embarazada otra vez?”, “Esperando las noticias del embarazo” o “Georgina siempre brilla cuando está esperando”.

El color blanco, asociado con los nuevos comienzos y las celebraciones, junto al reciente anuncio de compromiso con Cristiano Ronaldo, incrementó las conjeturas sobre una posible nueva etapa familiar.

El atuendo de la influencer, compuesto por un saco estructurado y falda lápiz, avivó los comentarios sobre una posible dulce espera. | Fuente: Instagram: @georginagio

Georgina Rodríguez se compromete con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llegarán al altar tras casi diez años de convivencia y varios hijos en común.

La publicación de la joven española ha llegado acompañada de una ola de felicitaciones y mensajes en la publicación.

El crack de Al Nassr y Georgina tiene una relación desde 2016. Ya se habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el 'reality' de Rodríguez Soy Georgina, de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones.

La familia que formó con Cristiano Ronaldo

La modelo Georgina Rodríguez nunca ocultó su humildad frente a Cristiano Ronaldo, pero confesó que sí le fue difícil asimilar tanta riqueza. “De camino al trabajo llegaba en autobús y Ronaldo me buscaba en un Bugatti de 2 millones de dólares. Pasé de vender artículos de lujo a lucirlos en la alfombra roja. Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo”, mencionó.

Además, lo que más llamó la atención del futbolista fue la relación que Georgina con su primer hijo Cristiano Jr. Esa familiaridad es lo que buscaba el deportista y lo encontró con la argentina. La pareja también tiene a Mateo y Eva, niños que nacieron de un vientre subrogado y a su primera hija en común, Alana. Además de Bella Esmeralda.

“Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”, agregó.