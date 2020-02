James Corden confirma participación de BTS en el "Carpool Karaoke". | Fuente: Twitter

Después de que BTS se presentó en el programa “The Late Late Show con James Corden”, los fanáticos comenzaron a comentar a través de las redes sociales que querían ver al grupo de K-pop en el “Carpool Karaoke”.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor del espacio subió una foto donde confirmaba la participación de los siete integrantes. Además, muchas de las ARMYs se mostraron felices por esta noticia ya que también estaban celebrando las previas por el cumpleaños de J-Hope, que es este 18 de febrero.

Ante la revelación de James Corden, las seguidoras de BTS ya habían hecho eco de que querían a la agrupación en el “Carpool Karaoke” porque publicaron foto montaje en varias ocasiones.

BTS se convierte en la primera banda de K-pop en participar en este espacio. El estreno será el 25 de febrero a través del canal CBS y será transmitido en vivo en “The Late Late Show”.

Si no logras alcanzarlo a verlo por televisión, después de la emisión lo subirán a su cuenta oficial de YouTube.

La primera vez que se presentaron en el programa, tuvieron que lidiar con Ashton Kutcher y el presentador James Corden quienes se unieron en un intenso juego de escondidas junto a la banda de k-pop BTS. Las reglas: los cantantes podían esconderse en cualquier lugar del set de "The Late Late Show", mientras que los otros dos debían encontrarlos.

NUEVO DISCO

La banda de música asiática anunció, a través de su cuenta oficial de Twitter, su nuevo disco llamado “Map of the soul: 7”.

“Esperamos con interés el continuo interés y apoyo de todo ARMY”, dice el texto que se publicó en Weverse por parte de BTS, la agrupación que ha ganado grandes éxitos y récords durante el 2019.

Además, el regreso de los Bangtan Sonyeondan ya tiene fecha de lanzamiento. “Hola. BTS Map of the Soul: 7 se lanzará el viernes 21 de febrero”, detalla el comunicado de Weverse. En tanto, la preventa del disco “Map of the Soul” empezó el 9 de enero.