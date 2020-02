Leslie Shaw anunció a través de su cuenta de Instagram que fue nominada a Mejor Artista Sur en los Premios Heat 2020. | Fuente: Instagram / Leslie Shaw

El 2020 arrancó con buenas noticias para Leslie Shaw. La cantante ha sido nominada a los Heat Latin Music Awards, también conocidos como los Premios Heat.

Se trata de una gala musical que, desde el 2015, homenajea a los artistas más votados por el público que ve el canal HTV. Y en su quinta edición, Leslie Shaw compite por llevarse el galardón en la categoría Mejor Artista Sur con el peruano Josimar y su Yambú, los argentinos Cazzu, Tini y Paulo Londra, la brasilera Anitta y las chilenas Paloma Mami y Mon Laferte. Además, este jueves 20 de febrero se presentará en los Premios Lo Nuestro.

“Vamos como el fuego en mis zapatos”, escribió la artista en su cuenta de Instagram. “¡Súper emocionada por mi nominación como Mejor Artista Sur en los Premios Heat! ¡Y este jueves nos vemos en Premios Lo Nuestro! Así que el ‘take over’ es real. Gracias por tanto apoyo y tanto amor”, añadió.

PARTICIPAR EN 'REALITY' PARA AHORRAR

Tras firmar su contrato con Sony Music Latin, ella se mudó a Miami (EE.UU.) ─donde pasa la mayor parte del tiempo por su trabajo con productores y compositores─ lo que implicó dejar conciertos en Perú y vivir de sus ahorros.

"Hace tiempo que no trabajo de modelo, anfitriona ni acepto 'reality' shows porque no me gusta. En un momento sí lo hacía porque me ayudó a tener ahorros", admitió la intérprete de "Bombón" a RPP Noticias.

Como se recuerda, Leslie Shaw formó parte de "Esto es guerra", "El gran show" y "Tu cara me suena"; pero integrar este tipo de programas nunca la distrajo de su objetivo final: la música. "Trabajaba en 'reality' shows para cobrar y con el cheque pagar mi música. Todo estaba fríamente calculado", apuntó.

Shaw viene trabajando en un nuevo álbum que desea lanzar para su cumpleaños, el próximo 27 de febrero.