Wampi, el joven cubano que triunfa con el género 'reparto': "Soy fanático del arte y de la rumba"

Con solo 20 años, Wampi ha colaborado con artistas del mismo género en Perú como Leslie Shaw y espera continuar haciendo música en nuestro país.

Tras su exitosa gira en Europa, Wampi visitó RPP para dar más detalles de lo que el género 'reparto'. De acuerdo con el artista cubano de 20 años, este movimiento tiene la misma cultura que el reguetón, pero musicalmente son diferentes. "El reparto tiene la clave cubana, de la rumba, y el reguetón es más armónico", comentó.



Uno de los temas más sonados es La diferencia, canción que salió hace un año y que en Perú ya es un boom. Compartiendo créditos con Orlenis 22k, el intérprete aseguró que lo grabaron en su casa.

"La grabamos la canción en mi cuarto. Fuimos a un viaje y le dije para hacer algo juntos y fue a mi casa. Son como tres canciones, pero la que más llegó a la gente fue La diferencia". Asimismo, se animó a contar que una característica que tiene el género 'reparto' es que "habla de las vivencias, cosas del barrio", básicamente, "hacemos lo que se vive el día a día".

Con solo 20 años, Dasiel Mustelier Oruña -nombre real de Wampi- ha conquistado a todo el mundo con su interpretación y su amor por la música comenzó desde niño. "Me gustó desde chiquito. Nació conmigo, soy fanático del arte. Desde que tengo uso de razón estoy en este mundo".

Si bien estudió Música y escucha todo tipo de género, tiene un conocimiento bastante amplio que le ha permitido mezclar el reparto con reguetón, rock y funky. En su primera visita a Perú grabó con Leslie Shaw y Handa, pero no cierra la posibilidad de hacer más colaboraciones con artistas nacionales.

Wampi tuvo una gira exitosa por Europa.Fuente: @wampi_dmo

La primera gira de Wampi en Perú

Hace unos meses, Wampi llegó al Perú para completar una serie de show en la capital. Sin embargo, no solo visitó Lima donde tuvo más de seis presentaciones, también realizó conciertos en Pisco, Ica, Chincha, Trujillo, Huaral, Santa Clara y Callao.

En total, el joven artista cubano tuvo 14 presentaciones en diversas ciudades del país. "Estoy feliz con el recibimiento del público peruano, la verdad el cariño que me han demostrado en estas presentaciones me ha fascinado. Mi canción Por Nosotros o Jagger, como muchos la conocen me ha hecho sentir que mi música está traspasando fronteras y eso es algo que me llena mucho de orgullo", comentó en conferencia de prensa.

Wampi se ha consagrado en la 'escena repartera' del Perú con una serie de temas musicales impulsados principalmente por coreografías en TikTok de futbolistas, actrices y figuras mediáticas que se han vuelto virales.

Este género es un movimiento musical creado en Cuba, fusionado con ritmos urbanos de las calles e influenciada por los sonidos tradicionales de la cultura cubana y que goza de una grandísima aceptación en países como Perú, Estados Unidos, España, Italia, Rusia, entre otros.