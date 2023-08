"Haré una canción con Antonio Cartagena": Willy Rivera alista dúo con su gran amigo y colega

Nacional Willy Rivera lanzó una primicia en RPP Noticias sobre su nueva canción con Antonio Cartagena.

El salsero Willy Rivera celebró el aniversario 187 del Callao, lugar donde nació y creció, en RPP Noticias donde recordó cómo fueron sus inicios en su carrera. El intérprete de El cariño es como una flor comentó que antes de ser cantante, trabajó en varias agencias de publicidad, pero lo dejó por el amor a la música.

"Fue una decisión loca ser cantante. Trabajé en una agencia de publicidad. Terminé el instituto y el mismo día que terminé, postulé a una agencia, hice un storyboard de un café, le puse nombre, todo y el gerente se emocionó, así que llamó al que fue mi jefe y ahí me quedé. Estuve en tres o cuatro agencias. Solo quería realizar el sueño de mi vida que es cantar, pero fue osado y pensaba Por qué yo tendría esta suerte. Recuerdo que me probé en una orquesta de jóvenes, me aceptaron y renuncié al trabajo, fue bien loco. Me arriesgué y la música es lo que amo. Siempre me levanto con ganas de ir a trabajar, cantar y gano dinero para que mis hijas sigan estudiando", comentó.

En los años 90, junto a los hermanos Cartagena, Willy Rivera se convirtió en el salsero del momento y aún mantiene una gran amistad con ellos por lo que hizo una revelación en RPP Noticias porque "RPP es mi casa, llevo toda mi carrera viniendo y estoy agradecido".

"Estuvimos con Antonio Cartagena y les dejaré una bomba, primicia, haremos por primera vez una canción juntos. Canciones como Necesito un amor y las de su disco, yo hago los coros. Nuestra amistad siempre ha estado ahí, así que vamos a grabar y en menos de dos meses sabrán de esto y lo presentaremos aquí", dijo con emoción.

El programa Así Somos va de lunes a viernes de 10 p.m. a 12 a.m. (medianoche) por la plataforma de radio de RPP Noticias.

Willy Rivera y su disco Canto a mi gente! Lo mejor

Willy Rivera, uno de los máximos referentes de la salsa en el Perú presentó Canto a mi gente! Lo mejor, álbum que reúne los grandes éxitos del salsero chalaco, a lo largo de sus 34 años de aplaudida carrera musical, ya se encuentra disponible en plataformas digitales. El lanzamiento llegó acompañado del estreno, en YouTube, del videoclip Quiero volver a ti, canción contenida en este disco.

Esta nueva entrega respeta fielmente la propuesta de salsa romántica con la que Willy Rivera se ganó un espacio tanto en el Perú como en el extranjero. “Gracias a Play Music por este disco de colección, dedicado para ustedes: familia… Gracias papá Dios por esta nueva oportunidad de seguir compartiendo mi música”, afirma el artista que saltó a la palestra musical a finales de los años 80.

Modernos estudios de grabación, con tecnología de punta y la reunión de músicos especializados en grabaciones de discos, dan como resultado: Canto a mi gente! Lo mejor, álbum de sonido magistral y actualizado, acorde con los nuevos tiempos.

Con la madurez que le da su amplia experiencia, Willy Rivera reveló este proyecto que reúne 12 canciones de su repertorio, seleccionadas por él mismo y que, gracias a su público, se convirtieron en grandes éxitos como El cariño es como una flor, Te quiero cada día más, Deja que caiga la noche, entre otros.

Cabe destacar que la música de Willy Rivera ha servido de fondo musical para populares teleseries como Estrellita y Mil Oficios y para exitosos filmes como Baño de Damas y Chicha tu Madre.