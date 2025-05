Fabio Agostini besa a Wendy Guevara en vivo y deja en shock a Nicola Porcella [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Wendy Guevara y Fabio Agostini sorprendieron a más de uno en el último episodio de Cómplices del desmadre, el nuevo podcast que conduce la personalidad mexicana al lado del peruano Nicola Porcella.

El popular modelo español —que radica varios años en el Perú— fue invitado en la emisión del podcast emitido el último lunes 19 de mayo y no dudó en darle “un pico” a la influencer mexicana, quien le preguntó si alguna vez “ha besado o tuvo intimidad” con una chica transgénero. “En España, la gente es muy abierta de la mente”, señaló Guevara.

Acto seguido, Agostini confesó que sí tuvo algún romance con mujeres transgénero en realities donde participó en Chile. “Sí, sí me he besado con chicas trans. De hecho, en el reality de Chile me pusieron de pareja con una chica trans que me hice muy amigo de ella”, contó.

En ese sentido, el también exparticipante de Combate y Esto es guerra mencionó: “En esos realities hacían fiestas y tuve que darle besos de 20 segundos con lengua y se los di. Me tocó besarme con ella y no dije nada porque vi que estaba muy buena”.

Asimismo, Wendy Guevara le contó a Fabio Agostini que varias veces le dio “picos” a Nicola Porcella y que a este no le importaba. “A mí tampoco no me importa besarme de piquito”, mencionó Agostini, quien se acercó a Guevara para darle un beso.

Fabio Agostini es un popular modelo español que radica en Perú hace varios años. | Fuente: Instagram (fabioagostinifit)

Nicola Porcella sorprendido por beso entre Wendy Guevara y Fabio Agostini

Nicola Porcella no pudo contener su sorpresa al ver el beso entre Wendy Guevara y Fabio Agostini. El también actor y conductor de televisión atinó a mostrar una risa nerviosa sin saber qué decir ante el hecho.

“Hasta huele bien rico”, manifestó Wendy Guevara, quien le pidió a Fabio Agostini dale un beso a Nicola Porcella, pero este se negó poniéndose más nervioso. “Yo no hago eso”, señaló Porcella, quien estaba disfrazado de bufón.

Cabe mencionar que Fabio Agostini y Nicola Porcella se conocen desde hace varios años cuando participaban en Esto es guerra. El modelo fue a México para entrenar con Porcella y acompañarlo también en los partidos del Kings League realizado en el país azteca, según se ve en fotos publicadas en sus redes sociales.

Fabio Agostini estuvo como invitado en el podcast conducido por Wendy Guevara y Nicola Porcella.Fuente: Instagram (fabioagostinifit)

Rafael Cardozo reacciona ante beso entre Wendy Guevara y Fabio Agostini

Rafael Cardozo se animó a opinar sobre el reciente beso entre Wendy Guevara y Fabio Agostini. El modelo y entrenador brasileño calificó de "seco" el pico que se dieron ambos personajes.

"Pero qué beso más seco. Feo beso", comentó el también participante de Esto es guerra durante la emisión del programa América Hoy este martes. "Es un poco más lento, hay que tocar los labios, eso fue un beso seco y cumplidor", añadió.

