¿El papa Francisco debutará en el cine? Whoppi Goldberg le ofreció actuar en 'Cambio de hábito 3'

Whoopi Goldberg reveló su intención de contar con la participación del papa Francisco en la tercera entrega de Sister Act (más conocida como Cambio de hábito en Latinoamérica). En una reciente entrevista con Jimmy Fallon, la actriz dijo que la idea surgió durante su encuentro con el líder de la Iglesia Católica, en diciembre de 2023.

La cinta aborda la historia de una cantante de clubes nocturnos que se disfraza de monja para escapar de la mafia. Goldberg ya había confirmado la continuación de la historia; es así que durante su encuentro con el papa, se animó a ofrecerle una participación en la nueva secuela, luego de enterarse de que él es un fan de su personaje.

"Le dije: 'Estamos tratando de ayudar a traer a las hermanas al siglo XXI', y califiqué el proyecto como algo tonto, pero él me detuvo. 'Una de las mejores cosas que puedes hacer por las personas es ayudarlas, alegrarlas y hacerlas reír', me respondió".

Aunque el sumo pontífice elogió su trabajo y expresó su apoyo a la idea, dejó en claro que su participación dependerá de su agenda en ese momento.

Whoopi también compartió su admiración por el papa Francisco, destacando su mensaje de inclusión hacia todos.

"A mí me gusta. Sé que hay gente a la que le molesta, porque dice algunas cosas que algunos no consideran correctas, pero yo sí. Él es el papa. Y nos dice: 'Le damos la bienvenida a todos. Queremos que todos estén en nuestra fiesta. No vamos a juzgarte. Solo Dios te juzga', comentó.

Whoopi Goldberg cuenta que su madre se olvidó de ella tras recibir terapia de electroshock

Whoopi Goldberg recordó cómo su madre, Emma Harris, tuvo un colapso que la llevó a ser hospitalizada durante dos años. En ese período, Harris, maestra de profesión, fue sometida a terapia de electroshock que le provocó daños en su memoria hasta el punto de no recordar a su familia.

"Mi madre en un momento cuando era mayor... dijo, '¿Puedo contarte un secreto?' Yo estaba como, 'Claro'", cuenta Goldberg a People. "Ella me dijo, 'No sabía quién eras cuando salí del hospital. No tenía idea de quién eras. Solo sabía que nunca quería volver a ese hospital, así que tuve que hacer todo lo que pudiera. Si decían que el cielo era verde, y yo podía ver que no era verde, y era azul, yo decía, 'Sí, el cielo es verde'".

No tener a su madre cerca durante dos años obligó a la ganadora del Oscar a enfrentarse al mundo de una manera en la que muchos de sus compañeros no tenían que hacerlo a temprana edad.

"Aunque mi madre, que siempre fue mi mundo, que siempre fue ese centro de gravedad, de repente ya no estaba allí", explica.

Emma Harris murió el 29 de agosto de 2010 tras sufrir un derrame cerebral.

Whoopi Goldberg compartió este doloroso recuerdo a propósito del lanzamiento de su libro, Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me.

