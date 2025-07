"No estaba seguro de hacer esto": Will Smith sorprende a fans al mostrar su Oscar en pleno concierto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El concierto que el artista de Filadelfia (Estados Unidos) Will Smith ofreció en el festival Starlite Marbella 2025 y con el que regresó a esos años ochenta en los que soñaba con triunfar como rapero, se convirtió en un repaso a sus más de tres décadas en el ‘business show’ y terminó, literalmente, con Smith alzando la estatuilla del Oscar.

"No estaba seguro de hacer esto", dijo en relación a la estatuilla, "pero todo el amor que me están demostrando es muy importante para mí y sé que la gente no tiene muchas oportunidades de ver esto en persona", comentó, al tiempo que sacaba el trofeo de la bolsa en la que estaba cuidadosamente envuelta.

"Quiero darles las gracias y compartir con ustedes este premio, que es el resultado de muchos años de carrera”, señaló refiriéndose al galardón con el que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense reconoció finalmente su trabajo, tras dos nominaciones previas.

Will Smith muestra Oscar en público durante un concierto.Fuente: Instagram: Will Smith

Un concierto único

Había en Marbella muchas ganas de asistir al único concierto que el actor, rapero y productor cinematográfico norteamericano tiene previsto dar esta temporada en España, donde ya estuvo el verano pasado para asistir, junto al actor malagueño Antonio Banderas, a la gala benéfica de Starlite.

Y desde el minuto uno el de Filadelfia dejó clara su intención de conectar con el público de Marbella. Los músicos estaban listos y sus instrumentos afinados, los cantantes del coro tras los micrófonos y cada una de las chicas del cuerpo de baile, colocada en su lugar y preparada para danzar.

El escenario se iluminó, la música comenzó a sonar y el polifacético Will Smith salió enérgico, de entre bambalinas, luciendo su tan característica sonrisa.

"Hola, mi gente", dijo en español con un marcado acento norteamericano y los presentes respondieron con una generosa ovación. No fue esta la única ocasión en la que habló en castellano.

Will Smith en Starlite Occident el 25 de julio de 2025Fuente: Instagram: Will Smith

Me faltan las palabras

"Son muchas las cosas que les quiero decir, pero me faltan las palabras", dijo justo antes de pedirle a una de las bailarinas -de las seis que lo acompañaron durante la actuación y de las cuales cinco son españolas- que hiciera las veces de traductora.

Bailó, cantó, e incluso bromeó con los asistentes, a los que no sólo animó a participar en el concierto, sino a los que subió con él al escenario en varias ocasiones y a los que no dudó en acercarse a saludar, ante la sorpresa y el entusiasmo de todos, pero muy especialmente de los que se encontraban en las primeras filas.

Durante el concierto, en el que no faltó referencias a la serie de televisión con la que alcanzó gran popularidad en los noventa El príncipe de rap’, también hubo hueco para la película Men in black o la saga Bad boys y por supuesto, para la reflexión.

El amor es la única solución para arreglar el mundo, señaló el de Filadelfia, que insistió en que su objetivo no es otro que "hacer el bien".

Hay artistas que lo son fuera y encima de un escenario y algunos como Will Smith tienen, además, un encanto especial con el que logran ganarse al público y echárselo en el bolsillo.

Forbes considera a Will Smith como la estrella más financiable de todo el mundo.Fuente: Europa Press

