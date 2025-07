“No me junto con esa chusma”: Carlos Villagrán descarta reencuentro con La Chilindrina y Edgar Vivar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Villagrán, el actor mexicano que interpreta al personaje de Quico, descartó que vaya a reunirse con María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, sus excompañeros en la recordada —y exitosa— serie El chavo del ocho, de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

Cabe resaltar que tanto Edgar Vivar, actor que interpretaba al Señor Barriga y María Antonieta, la popular Chilindrina, se presentaron, recientemente, en dos eventos en Lima.

El primero estuvo como invitado especial en el circo de la Chola Chabuca, que celebra su 25 aniversario. Mientras que la actriz mexicana se presentó en el Mall de Sur para su Circo Estelar. Del mismo modo, Carlos Villagrán vino a la capital peruana para realizar su “show de despedida” en el Mall Plaza del Callao.

A pesar de que los tres artistas coincidieron en su estadía en Lima, el actor de Quico negó, ante las cámaras de Amor y Fuego, que tenga la intención de juntarse con sus dos colegas.

“María Antonieta y Edgar Vivar. Quizá en algún momento se puedan encontrar porque entiendo que no se ven siempre”, señaló la reportera del programa de espectáculos.

Ante este comentario, Carlos Villagrán respondió: “Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones. Todo eso. Los respeto a todos, pero no. Los periodistas, yo sé que quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”.

Roberto Gómez Bolaños junto a Carlos Villagrán con sus personajes de El chavo del ocho. | Fuente: Instagram (carlos_kiko1)

Edgar Vivar abierto a reunirse con La Chilindrina y Carlos Villagrán

Al contrario de Villagrán, el actor Edgar Vivar sí se mostró de acuerdo en poder juntarse con sus excompañeros que interpretan a los personajes de Quico y La Chilindrina.

En una entrevista al programa En Escena de RPP, el artista de 76 años, que interpretó a los entrañables personajes Señor Barriga y Ñoño en El Chavo del ocho, comentó que no tendría inconvenientes en reencontrarse con ellos y que todo depende de encontrar un espacio a sus apretadas agendas.

"Sabía que María Antonieta iba a venir porque también vive en México y mantengo contacto con ella. Carlos Villagrán vive fuera de México, y recién cuando llegué aquí supe que iba a estar. Esa es una coincidencia maravillosa, y ojalá pudiéramos reunirnos, pero las agendas están complicadas", expresó.

Edgar Vivar como El señor Barriga junto al personaje de La chilindrina en El chavo del ocho. | Fuente: El Chavo del 8 / Televisa

¿Cómo se lleva Edgar Vivar con Florinda Meza?

En cuanto a su relación con Florinda Meza, aseguró que se lleva bien con ella, pero que no mantienen contacto desde hace buen tiempo. Explicó que no ha habido motivos para comunicarse, incluso ahora que ella está por estrenar un documental.

"Me enteré por la prensa que ella lanzará ese documental, pero no se ha comunicado conmigo, y yo tampoco voy a buscar una comunicación con ella. No hay ningún motivo. Además, dadas las circunstancias que ha levantado la serie, me imagino que la deben estar asediando por todos lados, y no quisiera contribuir a eso", explicó.

"Yo me llevo muy bien con los que quedamos vivos; no cuesta trabajo llevarse bien con los demás. Además, uno está en una etapa en que los resentimientos, las envidias y otras cosas malas pesan mucho", agregó.

