Zendaya y el elenco de 'Euphoria' se despide de Angus Cloud: "Descansa tranquilo, hermano"

Angus Cloud le dio vida a Fezco O’Neil en Euphoria y, tras su muerte, parece que su participación en la serie terminó. A poco más de una semana de perder a su padre, el actor falleció y eso fue un gran golpe para sus compañeros.

Por medio de las redes sociales, las actrices Alexa Demie (Maddy Pérez) y Storm Reid le dedicaron unas sentidas palabras en sus historias de Instagram expresando su tristeza. “Las lágrimas simplemente no se detendrán”, escribió la intérprete de Gia, mientras que Demie, solo compartió un fondo negro con un emoji de corazón roto.

Eric Dane y Javon Walton también escribieron mensajes de despedida para Angus Cloud. “Él era único” y “Descansa tranquilo, hermano”, fueron sus comentarios junto a entrañables fotos junto al artista en el rodaje de Euphoria.

Por otro lado, Zendaya puso en Instagram una foto en blanco y negro del actor, y expresó sus condolencias: “Las palabras no bastan para describir la belleza infinita que es Angus. Estoy tan agradecida de tener la oportunidad de conocerlo en esta vida, de llamarlo hermano, de ver sus ojos cálidos y bondadosos y sonrisa brillante, o escuchar su risa contagiosa (estoy sonriendo ahora solo pensando en ello)”, comenzó la actriz. “Mi corazón está con su mamá y familia en este momento y por favor sean amables y pacientes, ya que el dolor es para todos”, finalizó la intérprete de Rue Bennett.

Finalmente, ‘Cassey’ de Euphoria, compartió varias fotos y videos junto a Angus Cloud: “Esta es la cosa más difícil que he tenido que publicar, y estoy luchando por encontrar todas las palabras. Se te echará más de menos de lo que crees, pero estoy muy afortunada de haberte conocido en esta vida, y estoy seguro de que todos los que te han conocido sienten lo mismo. Este dolor de corazón es real y desearía haber tenido un abrazo más. Todo mi amor está contigo”, escribió Sydney Sweeney.

Sydney Sweeney (Cassie en 'Euphoria') compartió una serie de imágenes y videos recordando a Angus Cloud. Fuente: @sydney_sweeney

Onwar fue Ash, el hermano de Fezco en la serie original de HBO y así se despidió de Cloud.Fuente: @onwardwanna

Angus Cloud iba a estar en Euphoria 3

Hace unos meses, Angus Cloud habló sobre Fezco, el personaje que interpreta en la popular serie de HBO Max, Euphoria. Como se recuerda, Fezco es un microcomercializador de drogas y en el último episodio de la serie fue arrestado por la policía debido a un crimen cometido por su hermano menor Ashtray, quien termina muerto después de un intenso tiroteo.

La escena fue grabada con expolicías, que hicieron de efectivos SWAT, lo cual le aportó bastante más realismo. “Fue muy trabajoso. Me rompí la voz. Yo estaba gritando y gritando. Incluso cuando la cámara cortaba, a veces me daba la vuelta, y todavía me apuntaban con las armas, y yo estaba como, 'Oh, mierda. Esto da miedo’. Porque parecía real”, reveló el actor para The Hollywood Reporter.

Sobre la muerte del pequeño Ashtray dijo que, al ser la persona por la que Fez sentía mayor preocupación, le va a costar mucho superarlo cuando inicie la tercera temporada. Aunque ve el futuro de su personaje con buenos ojos: “Todo el mundo puede cambiar, ¿sabes? Es solo un sobreviviente. Va a encontrar la manera de sacar lo mejor de las situaciones”.

Esta no es la primera vez que su personaje escapaba de la muerte, ya que Fezco no debía pasar de la primera temporada de Euphoria. Sin embargo, por el buen trabajo de Angus Cloud, fue cobrando cada vez mayor protagonismo.