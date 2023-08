Maluma reveló que Selena Gomez le dejó de contestar los mensajes tras propuesta de colaboración

Tras el estreno del sexto disco de Maluma, el artista señaló sentirse feliz de que este proyecto por fin saliera a la luz. Después de que lanzara su tema Farandulera (2011), ganó fama internacional, sin embargo, tiene deseos de colaborar con Selena Gomez.

En conversación con Entertainment Tonight, el cantante colombiano confesó que estuvo en conversaciones con la intérprete de Single Soon, pero ella dejó de responder los mensajes y lo dejó en visto, no obstante, no pierde la fe en que en algún momento se concretará una colaboración.

“Si tengo la oportunidad de trabajar con ella, será fantástico. Si no, todavía estoy aquí trabajando”, comentó Maluma. A pesar de ello, continúa trabajando para seguir haciendo más música. También espera hacer una canción con sus colegas colombianas como Shakira y Karol G:

“Podríamos ser como los Avengers o algo así... No sé si estarán de acuerdo, haré algunas llamadas”, agregó.

La vez que Selena Gomez criticó a Maluma

Maluma se vio envuelto en polémica por su tema Cuatro Babys, que para muchos contiene un mensaje sexista en contra de las mujeres. La canción fue lanzada en el 2017 y, en ese entonces, Selena Gomez se sumó a la lista de artistas que han expresado su opinión sobre el tema.

"No puedo creer que un artista de la talla de Maluma, en plenitud de su éxito, se le ocurriera una canción en contra de las mujeres, quienes son sus principales seguidoras. Le hizo muchísimo daño a quienes realmente hacen música, y con el talento que él tiene no debe de sentir la necesidad de recurrir a estos métodos tan bajos", comentó la ex estrella de Disney.

El reguetonero no hizo ningún pronunciamiento oficial sobre los comentarios de Selena Gomez, pero compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que ha sido tomado por sus seguidores como una respuesta a la cantante estadounidense.

Otros cantantes internacionales, como su compatriota Carlos Vives, han comentado las letras del intérprete. Además, el Huffington Post lo ha calificado de “misógino” y “machista” en una de sus columnas.