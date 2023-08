Sam Levinson, creador de 'Euphoria': "La tercera temporada será una especie de cine negro"

Zendaya es una de las actrices polifacéticas y se ha ganado el corazón del público con su participación en Euphoria como Rue Bennet. Este personaje le ha valido muchos premios y ha confirmado su presencia en la tercera temporada, por ello, dio algunos detalles sobre lo que será esta continuación.

Según Sam Levinson, el creador de la serie, reveló que los episodios serán una especie de cine negro, pero ¿cómo será plasmarlo en la producción? Como es de conocimiento, Rue siempre ha estado en el centro de la tormenta por su adicción a las drogas y su entorno, por ello, su plan es “explorar lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto”. Por lo que se sumergirá en lo más profundo de su psiquis.

Si bien es un reto para Euphoria porque ha mantenido una línea, considera que Zendaya es una gran actriz por lo que no será difícil hacer este tipo de cine:

“Es la persona más competitiva que conozco, en el buen sentido. Está en constante crecimiento como artista y siempre busca un desafío. Ella nunca es complaciente”, dijo Sam Levinson para la revista Elle.

Este cambio a cine negro parece ser necesario para Euphoria y más aún después de al final de la segunda temporada donde aún queda mucho por contar de Fezco, Nate, Maddy, Rue y más.

¿Qué pasará con Fezco tras la muerte de Angus Cloud?

El fallecimiento de Angus Cloud ha conmocionado al mundo de la televisión ya que era una estrella en ascenso. Ganando fama mundial como Fezco en Euphoria, tomó relevancia en la segunda temporada y se convirtió en uno de los personajes favoritos por el público.

En octubre del año pasado, el actor norteamericano soñaba con empezar a grabar la tercera parte y ver cómo crecía o cuál era el futuro de su personaje: “No puedo esperar para volver a trabajar con todos. Siento que ha pasado demasiado tiempo. No puedo esperar para ver a todos y trabajar en el set nuevamente”, comentó Angus Cloud en ese entonces.

Hasta el momento no se sabe qué pasará con la tercera temporada de Euphoria ya que la producción ni la plataforma de streaming se han pronunciado sobre ello. No obstante, cabe resaltar que en la serie, Fezco comenzaba una historia de amor con Lexi, interpretado por Maude Apatow y quedó en stand by.

“Creo que es muy refrescante cuando la relación se siente tan inocente y dulce, como en el último episodio que vimos [el episodio 6], ni siquiera se besan. Solo se cogen de la mano, lo suyo se está construyendo muy lentamente”, dijo la actriz hace unos meses para Entertainment Weekly.

La protagonista de Euphoria no dudó en destacar cómo fue trabajar con Angus Cloud: “Me encanta trabajar con Angus. Creo que es un gran actor y nos divertimos mucho trabajando juntos. Así que, por razones egoístas, espero que podamos hacer más escenas juntos, porque es divertido. Es simplemente un gran compañero. Está siempre tan presente y es tan talentoso, así que sí, me encanta trabajar con él, así que me encantaría seguir haciéndolo”, dijo en febrero de 2022. ¿Qué pasará con la relación de Fezco y Lexi?