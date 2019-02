Nicola Porcella | Fuente: Instagram

Nicola Porcella reveló varios detalles en "El valor de la verdad" sobre la denuncia que hicieron la modelo argentina Poly Ávila y la Miss Trujillo Claudia Meza, quienes aseguran haber sido dopadas en una fiesta a la que él asistió.

Como se recuerda, ambas acudieron al programa de Magaly Medina para hacer sus denuncias. Ante esto, Nicola Porcella sostuvo: "Yo sabía que todo esto iba a pasar. Siento que [Poly y Claudia] no están siendo bien llevadas, se están dejando influenciar por gente que no deben".

Nicola Porcella recordó que era gran amigo de Poly Ávila, aunque en un momento estuvieron distanciados. "Ella habló de mí en un programa de espectáculos y yo mantuve mi distancia".

Nicola Porcella dijo en "El valor de la verdad" que ya no sabe si Poly es su amiga. "Sí volví a confiar en Poly, me parece una buena persona, una persona noble. Ahorita no te podría decir que es mi amiga", agregó.

Esta es la cronología del caso:

Viernes 26 de enero

La modelo Poly Ávila asistió a una parrillada con amigos y gente que no conocía. Según sus declaraciones se comenzó a sentir mal y llamó por teléfono a André Castañeda, su ex pareja, para que la vaya a buscar.

Sábado 27 de enero

Poly Ávila se realiza un examen toxicológico cuyo resultado dio positvo en anfetaminas. "No sé quién fue ni en qué momento pasó", contó la modelo en un video en su cuenta de Instagram.

Si bien no registró una denuncia formal de inmediato, la modelo se comunicó con su abogado para que se inicie un proceso legal. "Ya estamos con el tema legal,nadie más que yo quiere encontrar a la persona que hizo esto".

Lunes 4 de febrero

André Castañeda, ex pareja de Poly Ávila, denunció que la modelo argentina fue la mujer que fue dopada en una fiesta con 'chicos reality'. En entrevista con Magaly Medina, Castañeda contó que ocurrió en una fiesta organizada por los 'chicos reality' y a la que invitaron a otras personas que son ajenas a la farándula.

Ante las declaraciones de André Castañeda, el programa "Magaly TV la firme" la abordó- antes de su emisión- para que diera algunas declaraciones sobre el tema. Por consejo de su abogado, Poly optó por no decir nada. "Al no tener una persona, un culpable, esto es algo que tiene que tratar la justicia, es algo que la investigación que se lleve adelante resolverá".

Martes 5 de febrero

Poly Ávila rompe su silencio para denunciar haber sido dopada en una fiesta con chicos 'reality'. En un video de Instagram, la modelo contó detalles de lo sucedido el viernes 26.