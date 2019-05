Tras la polémica generada por algunas frases de su texto, sacadas de contexto, Couto defendió la licencia personal de llamar al mundo como 'munda' en pro de la representación femenina y no como una imposición de lenguaje. | Fuente: Instagram

Hace unos días, Mayra Couto polarizó las redes sociales por una frase que usó en un post y que fue sacada de contexto sobre el lenguaje inclusivo. Después de esto, algunos usuarios en redes, incluido el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, la insultaron. En entrevista con el programa "Encendidos" de RPP Noticias, la actriz reveló que ha recibido amenazas tras la publicación.

"He recibido muchos mensajes misóginos, agresivos, violentos. Alguien me mandó un video donde un hombre golpeaba a una mujer aterradoramente y ponía un texto en el que decía que merecía eso por estúpida", contó.

Para ella, las reacciones fueron polarizadas y agresivas, en algunos casos. "(Me sorprende) que en primer lugar no se tome importancia todo el texto que habla de empoderar a las niñas a través de estudiar, de ser independientes y de hablar, sobre todo, y que se centren en eso (la polémica) como si fuera un espectáculo. Me parece que no estamos preparados para hablar realmente de lo que pensamos y no es un espectáculo, es algo en lo que yo creo de manera personal", explicó.

Couto hace mea culpa y confiesa que su "mensaje fue bastante ligero". "En principio tengo que hacer el mea culpa de no haberme explicado concretamente que luego lo hice en otro post y lo solté como algo en lo que creo y que, creo, merece ser puesto en contexto explicado", comenta.



Tras la polémica generada por algunas frases de su texto, sacadas de contexto, Couto defendió la licencia personal de llamar al mundo como 'munda' en pro de la representación femenina y no como una imposición de lenguaje.

"Para mí, en realidad, es una práctica personal y social que me recuerda día a día que yo tengo que cambiar. Creo que era esa la invitación que yo quería hacer a las personas, a mujeres y hombres que me han respondido de manera positiva. [El cambio oficial en la Real Academia de la Lengua Española] eso demora. Y creo que la gente merece enterarse que no es una propuesta (oficial), no lo he llevado a la RAE", finalizó.