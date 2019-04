Ricardo Morán | Fuente: Instagram

Desde hace algunos meses, el productor general de “Rayo en la botella” Ricardo Morán, venía realizando una campaña de intriga en sus redes sociales. Eliminó todas sus fotografías y mantuvo un collage con 12 fotos que reflejaban el “proceso” que cambió su vida. ¿Qué estaba sucediendo?

La incertidumbre de sus seguidores acabó hoy, pues el implacable jurado de “Yo soy” reveló hace algunos minutos que se convirtió en padre de dos gemelos que nacieron bajo la modalidad de vientre subrogado, practica que implica que una mujer consienta quedar embarazada y llevar la gestación de un bebé para que, al dar a luz, el recién nacido sea entregado a un tercero que asumirá la paternidad y cuidados.

Luego de realizar varios viajes a Miami, Estados Unidos -en donde se realizó la gestación subrogada-, que despertaron la curiosidad de sus seguidores, Morán decidió revelar la noticia en sus redes sociales y compartir su felicidad con quienes siguen su trabajo.

"Esta mañana, por medio de una cesárea impecable, ejecutaba por un extraordinario equipo médico aquí en Estados Unidos, llegaron a este mundo mis dos hijos: Catalina y Emiliano Moran Vargas. Ambos sanos, pesando 3 kilos y medio cada uno”, contó.

Además, reveló detalles del proceso: ambos bebés fueron fecundados in vitro con su esperma y óvulos donados anónimamente, que fueron implantados en el vientre subrogado de una mujer. “"Es el día más feliz de mi vida. Esperé doce años planeando este momento y el proceso concreto tardó dos años. Tengo que dar las gracias a mi maravillosa familia que me acompañó desde el principio y a mis grandes amigos que me ayudaron y guardaron el secreto estos años (ustedes saben quiénes son). Muchas gracias de mi familia para las de ustedes", comentó.

Para terminar, Morán añadió que en su opinión, ser padre es una invitación que te da la vida para ser una mejor persona, pedir perdón por errores pasados e intentar ser un ejemplo. “Hoy empieza mi vida otra vez”, aseguró.