El próximo viernes 29 de marzo, desde las 9:00 p.m., en el Teatro Maracaná, la recordada artista de los labios rojos, Susy Diaz, celebrará treinta años de vida artística, en un show de cuatro horas junto a la agrupación Pintura Roja, La Chola Chabuca, Fernando Armas y Edwin Sierra, entre otros.

Solo por esta fecha, Díaz desempolvará las tangas para lo que, confiesa, se encuentra haciendo la “dieta del aniversario”, que consiste en “hacerlo a diario”. “Yo ya colgué las tangas hace tiempo pero solo por el día de mi aniversario las voy a descolgar. Estoy viendo si me entrarán las tangas, si se me rebalsarán las carnes… vamos a ver, estoy haciendo dieta”, aseguró.

EL NÚMERO 13

Díaz recordó su paso por el Congreso de la República y admitió que, a pesar de haber sido duramente criticada, presentó 120 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron aprobados. “Mi etapa como congresista fue buena, demostré que podía trabajar y que lo hacía bien”, comentó.

Además, la ex vedette afirmó que su campaña para llegar al Congreso fue austera. “No gasté ni un sol; solo me puse el número 13 a un lado de la nalga. No invertí dinero”, dijo.

"LA VIDA ES UNA SOLA"

Por ahora, Susy se encuentra en “El reventonazo de la chola”, en América Televisión, todos los sábados a las 9:00 p.m. Revela, sonriendo, que por el momento, el programa lidera el rating.

Asimismo, aprovechó para comentar que los mensajes de sus recordados temas como “Vive la vida y no dejes que la vida te viva” y “Mueve la cabeza o se pone tiesa” se mantienen vigentes. “La vida es una sola, hay que disfrutarla y gozarla. Solamente se vive una vez dando mensajes al púbico”, aseguró.