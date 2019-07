Tony Rosado vuelve a pronunciarse sobre sus polémicas declaraciones en relación a los feminicidios. | Fuente: Facebook

Tony Rosado continúa defendiéndose, luego de que fuera duramente criticado por intentar justificar, en el programa Magaly Medina, los feminicidios que se cometen a diario en el Perú. “Si el hombre ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso”, aseguró en aquella oportunidad el intérprete de “Vuelve amor”.

El escándalo que devino tras sus palabras ocasionó que el Ministerio Público dispusiera a abrir una investigación preliminar (de 60 días) en su contra, por incentivar a través de sus discursos la agresión hacia las mujeres.

Esto llevó a Rosado a disculparse, a través de su cuenta personal de Facebook, con un extenso mensaje. "Pido disculpas por mi mala conducta que reitero no es delito. Lo que salió en ese programa fue una pregunta donde me dicen qué opino sobre la última mujer que habían matado y contesté que no sabía nada y ni porque lo hacían y que seguro tenía odio o porque no le hacían caso, más no que yo estoy de acuerdo con que maten a mujeres", escribió.

Y hoy, en entrevista con el programa “Válgame Dios”, el artista volvió a pronunciarse sobre el tema. “Me siento un poco triste y dolido, va a pasar porque me van a investigar y se van a dar cuenta que yo no incentivo a que maten a la mujer, ni que maten a nadie”, dijo.

Asimismo, aseguró que se limita a cantar en sus presentaciones para quienes han sido engañados por sus parejas. “Yo en ningún momento he dicho mátala, como he escuchado en otras canciones que por ahí que dicen “mátala” o “quiero verte muerta”, sin embargo, yo le canto a las mujeres que han sido engañadas o a los hombres que han sido engañados, nada más”, refirió.