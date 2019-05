Tula Rodríguez envía mensaje religioso en Instagram. | Fuente: Instagram

Hace algunos días, se supo que Tula Rodríguez solicitó al Poder Judicial, a través de un juzgado de familia, declarar a su esposo, el exgerente general de Latina, Javier Carmona incapaz absoluto, y solicitó la administración de las cuentas y bienes, según documentos presentados en el programa “Magaly Tv La Firme”.

Esto luego de que el empresario fuese diagnosticado con encefalopatía hipóxica, una condición que se origina cuando al cerebro le falta oxígeno. Este mal ha llevado al afectado a un trastorno vegetativo que, de acuerdo con el doctor Elmer Huerta, lo hace incapaz de interactuar con la gente porque no se sabe si puede escuchar o no y, al mismo tiempo, la persona pierde la capacidad de comunicarse.

Esta situación ha llevado a Tula Rodríguez a enfrentarse legalmente con los hijos de Javier Carmona, por el patrimonio del exdirectivo de televisión. En el programa “Magaly Tv: La Firme”, Lucas Carmona, hijo del empresario, aseguró que Rodríguez “se ha desentendido de su esposo” y que solo lo visita de 20 a 30 minutos en el hospital.

Por esa razón, la abogada de la familia Carmona ha interpuesto una interdicción y contradicción. "A la señora Tula se le ha caído el proceso al inicio. Se le cayó", sostuvo.

Sin embargo, Rodríguez parece estar tranquila y prueba de ello es un mensaje religioso que envió a través de su cuenta personal de Instagram que habla de los obstáculos que “no dejan avanzar”.

“Cuando Dios te respalda, no hay nadie que sea más grande que ti. Con dios de tu lado puedes vencer todos los obstáculos y barreras que no te dejan avanzar, así que no desmayes. Dios no te soltará ni te dejará, camina confiado en él y triunfarás. Nunca dudes de su amor por ti”, escribió.