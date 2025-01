Más unidos que nunca: Edison Flores y Ana Siucho viajan juntos a EE. UU. y reafirman su relación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Edison Flores y Ana Siucho están más unidos que nunca. El futbolista de Universitario de Deportes viajó con su esposa rumbo a Estados Unidos horas después del partido entre el equipo merengue e Inter Miami el último miércoles 29 de enero en el estadio Monumental donde el argentino Lionel Messi fue la principal atracción.

Fue a través de las cámaras de Amor y Fuego, que Flores y Siucho fueron vistos con sus maletas en el aeropuerto Jorge Chávez. De acuerdo con el programa de espectáculos, el volante de la selección peruana pidió permiso a Universitario para poder estar fuera del país junto a la madre de sus hijos en los próximos días.

Asimismo, Ana Siucho fue abordada por un reportero de Amor y Fuego. Ella confirmó que viajaba con su esposo a Norteamérica luego de que fuera a alentar a Edison Flores al estadio Monumental. “Sí, me voy de viaje (a Estados Unidos), pero vuelvo. Estaré (viendo mis negocios) de manera virtual”, comenzó diciendo la pareja de Flores.

Ante la consulta de cómo va su relación, Siucho resaltó que “todo anda bien” con el popular ‘Orejas’. “Todo bien. No hay ningún rumor (de separación)”, señaló. El hombre de prensa insistió en preguntar si ratifica su postura y ella respondió: “Todo bien, muy bien”.

Edison Flores y Ana Siucho se casaron el 21 de diciembre del 2019. | Fuente: Instagram (ana_siucho53)

Ana Siucho sobre caso Chibolin: “No afecta mi relación como pareja”

Sobre la investigación a su familia por el caso de Andres Hurtado ‘Chibolín’, Ana Siucho aseguró que estos temas no afectan a su relación con Edison Flores. “La verdad que yo prefiero no hablar de eso (del caso Chibolín). Como pareja no nos afectó, pero ya, gracias igual por preguntar”, sostuvo la médico peruana.

Finalmente, Ana Siucho recalcó que todavía sigue “amando” al volante peruano. “Así es (estamos más unidos que nunca). Claro que sí (lo amo)”, declaró Siucho.

Por otra parte, Edison Flores fue visto dirigiéndose al avión con sus maletas. El jugador no quiso pronunciarse sobre las declaraciones de su esposa Ana Siucho. Del mismo modo, agarró su maleta para juntarse con su pareja e irse a Estados Unidos. ¿Será su segunda ‘Luna de miel’? Así parece.

Edison Flores y Ana Siucho se muestran más enamorados que nunca en redes sociales. | Fuente: Instagram

Edison Flores y Ana Siucho celebraron bodas de madera

Edison Flores y Ana Siucho celebraron sus bodas de madera con una fotografía, compartida en sus redes sociales, al lado del sacerdote agustino Pablo Larrán, que fue quien los casó un 21 de diciembre del 2019.

Ana Siucho, quien fue citada como testigo por la Fiscalía en el presunto caso de lavado de activos que involucra a su hermano Iván Siucho y a su primero Javier Miu Lei, difundió en su cuenta de Instagram la instantánea al lado del sacerdote y de su esposo, Edison Flores.

Es así como, ante los rumores comentados en medios y redes sociales de una supuesta separación, Siucho decidió poner fin a los dichos, demostrando que continúa al lado de su cónyuge y confirmando sur amor celebrando los cinco años de matrimonio.

"¡Felices bodas de madera, mi Chichi! Que la final (contigo) siga siendo en el cielo. ¡Te amo!", escribió Ana Siucho en su post a la vez que agradecía al sacerdote por permitirles estar con él tras la cuarta misa de Adviento.

Edison Flores y Ana Siucho celebran bodas de madera al lado del sacerdote que los casó.Fuente: Instagram

