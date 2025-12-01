Agatha Lys en ‘El valor de la verdad’: confesiones desgarradoras, predicciones que la marcaron y los políticos que buscaron sus consejos

La vidente reveló episodios duros y poco conocidos de su vida personal, además de su cercanía con algunos de los políticos más influyentes del país, entre otras confesiones.

“No vengo a predecir, vengo a revelar”, dijo Agatha Lys antes de sentarse en el sillón rojo de El valor de la verdad. La reconocida vidente llegó por primera vez al programa de Beto Ortiz para hablar de una vida marcada por predicciones y abandonos, y donde —según contó— tampoco faltaron políticos interesados en recibir sus consejos.

Luego de una semana de retraso, producto de una entrevista especial con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno, este domingo 30 de noviembre finalmente se emitió la edición dedicada a Agatha. En ella, la vidente, astróloga y tarotista se dispuso a revelar algunos de los episodios más duros que ha enfrentado: desde noches durmiendo en la calle hasta situaciones en las que estuvo expuesta a abuso.

“Tengo mucho que contar”, dijo al llegar al set de El valor de la verdad, mientras se preparaba acompañada por quienes la apoyarían desde el sillón blanco: su hija mayor, Pierina Leveroni; su hermano, Andrés Dávila; y su segunda hija, Karina Leveroni. Ellos estuvieron listos para intervenir en caso de ser necesario y salvarla de alguna de las 21 preguntas preparadas por Beto Ortiz.

¿Por qué aceptó participar en El valor de la verdad?

En los avances, Agatha explicó qué la motivó a presentarse en el programa: “Me pareció la mejor oportunidad para que la gente conozca aspectos de mi vida que nunca he contado. Estoy segura de que me voy a liberar de muchas cosas. Esto es un proceso de sanación”.

Sin embargo, también confesó sus temores: “Me asusta mostrar mi vulnerabilidad, que la gente vea dónde están tus miedos, tus fantasmas”. Y añadió: “Presiento que Beto va a buscar el lado de Agatha Lys que nadie conoce. Si he fallado en algunos pronósticos, de repente lo voy a sorprender”.

Las preguntas que respondió Agatha Lys en El valor de la verdad

¿Predijiste la caída de las Torres Gemelas?

Sí (verdad) ¿Fuiste consejera de cuatro presidentes del Perú?

Sí (verdad) ¿Golpeó tu cliente a su esposa porque le era infiel?

Sí (verdad) ¿Te acosaba una clienta?

Sí (verdad) ¿Participaste en la ouija cuando eras niña?

Sí (verdad) ¿Salvó tu vida una premonición?

Sí (verdad) ¿Conversabas con los muertos de niña?

Sí (verdad) ¿Te abandonó tu padre? (Tito Reyes formuló esta pregunta)

Sí (verdad) ¿Predijiste la muerte de tu padre?

Sí (verdad)

¿Te intentaron violar a los 13 años?

Sí (verdad) ¿Trabajaste de empleada cuando eras niña?

Sí (verdad) ¿Te tocó el trasero el hermano de un presidente?

Sí (verdad)

¿Te ofrecieron comprarte una isla?

Sí (verdad) ¿Tuviste un amorío clandestino con un diplomático árabe?

Sí (verdad)

¿Te equivocas en tus predicciones?

Sí (verdad)



Agatha Lys optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 15 mil soles.

Mira el programa completo de Agatha Lys en El valor de la verdad a continuación...

