Susy Díaz en 'El valor de la verdad': todas sus confesiones sobre Vladimiro Montesinos, Waldir Sáenz, El General y más

La exvedette regresó al programa de Beto Ortiz para hablar sobre su larga lista de romances, anécdotas divertidas y los momentos más divertidos de su vida en el espectáculo.

Susy Díaz, un ícono que no necesita carta de presentación, “leyenda viva de Chollywood y precursora de la farándula lorcha”, cumplió lo prometido este domingo en El valor de la verdad: sorprender. La exvedette y excongresista regresó al programa de Beto Ortiz dispuesta a revelar nuevos episodios de su vida amorosa y a recordar los escándalos mediáticos que marcaron su carrera.

Acompañaron a Susy en esta edición Javier Lobatón, cantante y amigo cercano con quien comparte más de 15 años de anécdotas; Daysi Araujo, vedette y bailarina, quien prometió “aplastar el botón rojo” si alguna pregunta resulta incómoda; y la actriz cómica Diana Canto, conocida en el medio artístico como 'La Negra Petróleo'.

En uno de los momentos más divertidos e inesperados de la noche, llegó una revelación fuera del cuestionario. Susy confesó haber tenido un “choque y fuga” con el cantante panameño El General. “Vino a hacer una presentación y después se fue; nunca más regresó a Lima a hacer shows”, contó con una sonrisa pícara.

De vedette a congresista e ícono de la TV

Susana Ivonne Díaz Díaz, conocida como Susy Díaz, es una figura emblemática de la televisión peruana. Cantante, compositora, exvedette y excongresista, representó a Lima en el Congreso de la República durante el periodo 1995-2000.

Debutó en 1986 como bailarina en el programa cómico Risas y Salsa y, durante la década de 1990, alcanzó gran popularidad como vedette en conocidos café teatros como La Gata Caliente y Arlequín.

Participó también en Risas de América y El cartel del humor, y en el cine participó en películas como Vedettes al desnudo (2003), Una chica buena de la mala vida (2004) y, más recientemente, Susy, una vedette en el Congreso (2023).

También incursionó en la música con temas que ya son parte de la cultura popular, como Me ha rechazado mi corazón y La trompeta, además de frases icónicas como “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”.

Las preguntas que respondió Susy Díaz en El valor de la verdad

¿Viste calato a Mark Vito?

Sí (verdad) ¿Te arrepientes de haberte inflado los labios?

Sí (verdad) ¿Quemabas las fotos de las jugadoras de Andy V?

Sí (verdad) ¿Te confundieron unos gringos con Sarita Colonia?

Sí (verdad) ¿Querías que Flor se llame Candy? (La formuló Jorge Abanto)

Sí (verdad) ¿Tuviste un affaire con el expremier Alberto Otárola?

Sí (verdad) ¿Conoces en persona a Montesinos?

Sí (verdad) ¿Te afanaba Waldir Sáenz?

Sí (verdad) ¿Te afanaba Christian Cueva?

Sí (verdad) ¿Le pagabas un departamento en Miraflores a Flor y Néstor?

Sí (verdad) ¿Has practicado la abstinencia sexual?

Sí (verdad) ¿Apruebas al novio actual de Flor?

* No respondió porque tocaron el botón rojo.

¿Fue planeado el tortazo a Geni Alves?

No (verdad)

¿Te negó tu padre?

Sí (verdad)

¿Se metió Maribel Velarde en tu relación con Martin Valdivia?

Sí (verdad)

¿Crees que tienes talento?

Sí (verdad)



Susy Díaz optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 15 mil soles.

Mira el programa completo de Susy Díaz en El valor de la verdad a continuación...

