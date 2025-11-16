Yolanda Medina en 'El valor de la verdad': todas sus confesiones sobre Marisol, Pamela Franco y Christian Domínguez y más

La cantante reveló tensiones con colegas, relaciones marcadas por el dolor y episodios poco conocidos de su vida personal y artística.

Yolanda Medina se presentó por primera vez en El valor de la verdad (EVDLV) este domingo. La cantante de 49 años enfrentó el sillón rojo de Beto Ortiz para revelar tensiones con colegas, relaciones marcadas por el dolor y episodios poco conocidos de su vida personal y artística.

La fundadora, líder y voz principal de Alma Bella cuenta con más de dos décadas de trayectoria, en las que ha logrado éxitos como Me engañaste y se ha convertido también en una figura mediática, habituada a enfrentar escándalos y rivalidades en el mundo artístico.

En el adelanto del programa, Medina había comentado que repasaría episodios clave detrás de cámaras, conflictos que aún perduran —como su distanciamiento con Marisol— y recuerdos dolorosos que marcaron su vida amorosa.

¿Por qué decidió participar en El valor de la verdad?

“Necesito que la gente conozca un poco más a profundidad a Yolanda Medina”, declaró la artista horas antes de grabar el programa. “Se van a contar muchas cosas, como mi llegada a la capital y cómo empezamos… incluso cómo dormíamos”, adelantó.

Durante la grabación, estuvo acompañada en el sillón blanco por su madre, su hermana Karina Medina y Emily Vargas, de Alma Bella, quienes estuvieron listas para apoyarla y, de ser necesario, salvarla de alguna de las 21 preguntas preparadas por Beto Ortiz. Su hija, Annie Plejo, también acudió al set, aunque no tomó asiento.

Las preguntas que respondió Yolanda Medina en El valor de la verdad

¿Usabas el mismo uniforme de colegio toda la secundaria?

Sí (verdad) ¿Cantabas en corrales de chanchos?

Sí (verdad) ¿Insultaba tu padre a tu madre?

Sí (verdad) ¿Era alcohólico tu padre?

* No respondió porque tocaron el botón rojo.

¿Te tiene envidia la cantante de cumbia Marisol?

Sí (verdad) ¿Intentaste matarte en el hospital?

Sí (verdad) ¿Te ofrecieron ser prostituta?

Sí (verdad) ¿Dormías en el suelo?

Sí (verdad) ¿Te traicionó Pamela Franco?

Sí (verdad) ¿Usaban medias de fútbol para aumentarse las chichis?

Sí (verdad) ¿Se rompió tu amistad con Christian Domínguez por Pamela Franco?

Sí (verdad) ¿Has sido alcahueta de Pamela Franco?

Sí (verdad) ¿Fue malagradecida Micheille Soifer?

Sí (verdad) ¿Te fue infiel el padre de tu hija?

Sí (verdad) ¿Te metiste en la relación de Marisol y su pareja?

No (verdad) ¿Eres mejor cantante que Marisol?

Sí (verdad) ¿Te golpeaba el padre de tu hija?

Sí (verdad) ¿Era el padre de tu hija un drogadicto?

Sí (verdad)

¿Te disparó el padre de tu hija?

Sí (verdad)



Yolanda Medina optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 20 mil soles.

