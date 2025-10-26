Nadeska Widausky en 'El valor de la verdad': todas sus confesiones sobre Jefferson Farfán, Christian Cueva, Gerald Oropeza y más

La modelo y bailarina llegó por primera vez al programa de Beto Ortiz para hablar sobre su pasado y responder a las preguntas más difíciles de su vida.

“Hoy digo lo que muchos callaron”, advirtió Nadeska Widausky antes de la emisión de su paso por El valor de la verdad (EVDLV). La modelo, artista y bailarina de 32 años se sentó en el temido sillón rojo de Beto Ortiz para repasar los momentos más duros de su vida, las especulaciones sobre un presunto vínculo con el narcotráfico y sus amores más comentados.

“Prepárate para un diálogo sin filtros, preguntas incómodas y respuestas que quizá no esperas”, anunció la producción del programa. Por su parte, Nadeska señaló: “He venido a decir toda la verdad. Después de 13 años, voy a aclarar cosas. Lo que para la gente es un chisme, es mi historia de vida”.

Durante la grabación, la acompañaron su madre, Milagros Gallo, y su amigo y guía espiritual, Roberto Granda, quienes siguieron atentamente cada pregunta y esperaron el momento preciso para presionar el botón rojo y evitar que la modelo respondiera la pregunta más comprometida de la noche.

¿Quién es Nadeska Widausky?

Nadeska Widausky Gallo es una modelo y bailarina peruana nacida en Barrios Altos, Lima. Desde muy joven se desempeñó como anfitriona de eventos, donde conoció a diversas personalidades del mundo del espectáculo.

Formó parte del grupo musical Hechiceras, donde destacó por su presencia escénica y carisma. Con el tiempo, fue vinculada sentimentalmente con futbolistas y con el cómico Edwin Sierra, aunque, según contó, entre ellos prevaleció una amistad.

Su nombre saltó a los titulares en 2015, cuando fue hallada dentro de un taxi donde fue asesinado el narcotraficante conocido como 'Chino' Saucedo, implicado en el atentado con granada contra la camioneta de Gerald Oropeza. Desde entonces, su figura quedó envuelta en la polémica.

En 2017, volvió a ser mencionada en los medios tras aparecer en fotografías encontradas en el celular de Luis Fernando Moreno Senepo, alias 'Nene Malo', quien fue abatido por la policía en la bajada de Armendáriz, en Miraflores.

Nadeska Widausky se sentó por primera vez en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para compartir los momentos más difíciles.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

Las preguntas que respondió Nadeska Widausky en El valor de la verdad

¿Tuviste un choque y fuga con Christian Cueva?

Sí (verdad) ¿Le fue infiel Cueva a Pamela contigo?

Sí (verdad) ¿Destrozaste el auto de Chemo Ruiz? (La formuló Elías Montalvo)

Sí (verdad) ¿Le fuiste infiel al Chemo Ruiz?

Sí (verdad)

¿Fuiste al Bunker de Jefferson Farfán?

Sí (verdad) ¿Conociste a tu padre a los 14 años?

Sí (verdad)

¿Te lloraba tu padre solo para pedirte dinero?

Sí (verdad)

¿Agrediste al padre de tu hijo?

Sí (verdad) ¿Aceptaste cantar en la fiesta de Gerald Oropeza?

Sí (verdad) ¿Sembraste al chino Saucedo para que lo maten?

No (verdad) ¿Tuviste amistad con Luis Moreno alias 'Nene Malo'?

Sí (verdad)

¿Estuviste 6 meses en la clandestinidad?

Sí (verdad) ¿Te denunciaron por lavado de activos?

Sí (verdad)

¿Has aceptado dinero a cambio de sexo?

Sí (verdad)



En desarrollo...

Mira el programa completo de Nadeska Widausky en El valor de la verdad a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis