David Almandoz revela por qué dejó 'Al fondo hay sitio' y hace una crítica a la serie: "Una fórmula desgastada"

David Almandoz, el actor que dio vida a Pepe Gonzales en Al fondo hay sitio, explicó los motivos de su salida de la serie de América TV. El intérprete formó parte del elenco desde la primera temporada, estrenada en marzo de 2009, pero señaló que el tiempo ha dejado estragos físicos en él y en sus compañeros.

"Ya estamos viejos. Mira, tú ves el primer capítulo de Al fondo hay sitio y somos otros; éramos niños, éramos chiquillos”, dijo tras recordar que cuando inició la serie tenía unos 30 años.

David Almandoz califica el regreso de Al fondo hay sitio como forzoso



Durante la conversación, David Almandoz admitió que considera forzoso el regreso de Al fondo hay sitio a la televisión, pese a la gran audiencia que mantiene.

“Me parece una fórmula desgastada que le siguen dando y milagrosamente la serie tiene rating y es la serie emblema del canal", comentó.

Asimismo, explicó que, desde su punto de vista, la decisión de retomar la producción tuvo un motivo comercial. "Es un tema de la gerencia, hacer regresar algo que tiene éxito, porque hubo una serie anterior que se llamó De vuelta al barrio que no funcionó, por eso es que hicieron regresar Al fondo hay sitio", precisó.

Almandoz dejó la Al fondo hay sitio por desgano y preocupación por su salud

El actor dijo que otro de los motivos para dar un paso al costado fue el desgano en su trabajo. "Yo ya empecé a no disfrutarlo, o sea, lo hacía todo porque tenía que hacerlo. Entonces me sentía como muerto", señaló al pódcast Choco Bar.

Además, esto lo llevó a preocuparse por su estado de salud.

"Decíamos una frase que puede ser un poquito chistosa, pero que es la realidad: 'prohibido enfermarte'. Uno no se puede enfermar. Entonces, ¿en qué momento vemos estos temas de salud? Si no ves esos temas médicos, eso se va agravando y te puedes morir", expresó.