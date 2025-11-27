‘Yo Soy’: imitador de Diego Bertie se quebró al dedicar su participación al fallecido cantante

La nueva temporada de Yo Soy sigue generando emociones. En una de las recientes ediciones, le tocó el turno a Juan Víctor, imitador de Diego Bertie. El artista interpretó Qué difícil es amar, una de las canciones más recordadas del querido artista peruano.

Sin embargo, al terminar su participación, abrazó fuerte al conductor Franco Cabrera, y no pudo evitar llorar. “Gracias, en verdad, creo que el público está agradecido contigo. Ha sido un hermoso momento. A Diego Bertie lo aplaudimos con el corazón”, señaló Franco, que también se conmovió.

Tras este momento, llegó el turno de la devolución del jurado. Para esa noche, estuvo de invitado Christian Yaipén: “Recordar a alguien siempre va a ser emotivo. Yo no lo gocé en la etapa de éxito de cantante, pero se notaba que disfrutaba del escenario y eso vi en ti. Bien afinado, bien puesta la voz y eso es lo que se busca”.

Por otro lado, Jely Reátegui lo felicitó y aseguró que está feliz de que honraran “a este gran amigo”: “Tuve el gusto de conocerlo y de compartir con él. Es muy lindo el concepto de honrar al gran Diego. Me he emocionado con tu presentación, es inevitable recordar. Te lo agradezco mucho”.

Finalmente, Carlos Alcántara le dio un consejo para que su imitación de Diego Bertie siga creciendo: “Es muy emocionante que alguien venga a revivirlo. Tienes un montón de material para trabajar”.

Elenco de ‘Eres mi bien’ se conmueve al ver al imitador de Diego Bertie

La producción de Yo Soy les preguntó a algunos actores y actrices de Eres mi bien qué les parecía escuchar a Diego Bertie en la voz de un imitador.

“Lo vi la primera vez, cerré los ojos y sentí que era Diego. Me encanta que alguien lo rescate y lo ponga en nuestra memoria otra vez”, dijo Teddy Guzmán.

“Me asombró el parecido timbre de voz. Para nosotros que hemos trabajado con él y que lo hemos conocido fue fuerte. Me encanta porque lo estamos celebrando”, mencionó Ximena Díaz.

“Es muy lindo saber que se le está honrando en un programa como este. Increíble. Si cierro los ojos, podría ser Diego. Me emociona”, confesó conmovida Mónica Sánchez.

“Me parece maravilloso honrar la memoria de Diego, ese gran artista y compañero y que, a través de su voz, de esa imitación, lo pueda traer de vuelta”, agregó David Villanueva.

“Era un hombre muy culto así que sus conversaciones eran muy interesantes, qué bueno que en Yo Soy lo puedan recordar. Agradecido con el cantante, con Juan Víctor, el imitador. Un abrazo grande, gracias, él se lo merece”, comentó Roberto Moll.

La muerte de Diego Bertie

El reconocido actor Diego Bertie, de 54 años, falleció el 5 de agosto de 2022, tras caer desde lo alto del edificio donde se ubicaba su vivienda, en el distrito limeño de Miraflores.

El Hospital Casimiro Ulloa confirmó la muerte del artista y expresó sus condolencias a los familiares.

"Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 4:10 am ingresó el señor Diego Bertie Brignardello (54), quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de salud confirmando su fallecimiento", informó a través de un comunicado.

Diego Bertie había regresado hace poco a los escenarios gracias a la música y afirmó que tenía muchos proyectos para este año. Crear música es un medio para expresarme y contar historias, para desmenuzar cada palabra, cada sonido, y releerlo desde tu verdad más íntima, es en la música en donde yo me siento más vivo que nunca", indicó el artista en junio de 2021.