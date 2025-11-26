Milett Figueroa revela que rompió varias veces con Marcelo Tinelli: “Tenemos un carácter muy fuerte”

Milett Figueroa se sinceró y habló de la vez que Marcelo Tinelli hizo público el rompimiento de su relación en el estreno de su podcast de YouTube Estamos de paso en setiembre de este año. “Lo dijo porque habíamos terminado. Eso sí es verdad. Discutimos esa vez”, comentó la modelo peruana.

Asimismo, Milett reveló que ya había terminado su relación con el presentador y conductor argentino en anteriores ocasiones luego de fuertes discusiones.

“La verdad es que anteriormente ya habíamos discutido fuerte y habíamos terminado, y al día siguiente regresábamos. Nos pasó hasta en dos ocasiones. Incluso pensábamos poner un comunicado y todo eso, pero nos arreglamos”, manifestó Figueroa en una entrevista en el set de Amor y fuego este miércoles.

En ese sentido, la actriz nacional mencionó que los dos tienen un fuerte carácter por lo que ahora tratan de evitar discusiones en su relación.

“Creo que los dos tenemos un carácter muy fuerte. Yo sé decir: 'vamos a esperar o me voy'. Yo no tengo mucha paciencia para las discusiones. Trato de evitar el conflicto, pero en ese momento era un tema (de discusión)”, aseveró.

Del mismo modo, Milett Figueroa recalcó que el tiempo que tienen juntos los ayuda a saber cómo manejarse. “Estamos creciendo en esta relación. Ya vamos más de dos años y nos hemos conocido también en el proceso de toda la relación. Como entendernos, hasta como discutir”, sostuvo.