Milett Figueroa revela que rompió varias veces con Marcelo Tinelli: “Tenemos un carácter muy fuerte”

| Fuente: Instagram (marcelotinelli)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

“Estamos creciendo en la relación”, declaró Milett Figueroa al confirmar que terminó y retomó su romance con Marcelo Tinelli luego de tener “discusiones fuertes”.

Milett Figueroa se sinceró y habló de la vez que Marcelo Tinelli hizo público el rompimiento de su relación en el estreno de su podcast de YouTube Estamos de paso en setiembre de este año. “Lo dijo porque habíamos terminado. Eso sí es verdad. Discutimos esa vez”, comentó la modelo peruana.

Asimismo, Milett reveló que ya había terminado su relación con el presentador y conductor argentino en anteriores ocasiones luego de fuertes discusiones.

“La verdad es que anteriormente ya habíamos discutido fuerte y habíamos terminado, y al día siguiente regresábamos. Nos pasó hasta en dos ocasiones. Incluso pensábamos poner un comunicado y todo eso, pero nos arreglamos”, manifestó Figueroa en una entrevista en el set de Amor y fuego este miércoles.

En ese sentido, la actriz nacional mencionó que los dos tienen un fuerte carácter por lo que ahora tratan de evitar discusiones en su relación.

“Creo que los dos tenemos un carácter muy fuerte. Yo sé decir: 'vamos a esperar o me voy'. Yo no tengo mucha paciencia para las discusiones. Trato de evitar el conflicto, pero en ese momento era un tema (de discusión)”, aseveró.

Del mismo modo, Milett Figueroa recalcó que el tiempo que tienen juntos los ayuda a saber cómo manejarse. “Estamos creciendo en esta relación. Ya vamos más de dos años y nos hemos conocido también en el proceso de toda la relación. Como entendernos, hasta como discutir”, sostuvo.

En setiembre, Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa.
¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli tienen planes de convivir?

Milett Figueroa también habló de los planes de convivencia que puede tener con su pareja Marcelo Tinelli luego de dos años de relación y siendo una de las parejas más populares en la farándula argentina.  

“Justo hemos estado hablando de eso antes de venir porque nosotros estamos muy bien como estamos”, resaltó la personalidad de televisión, quien se encuentra en Lima.

Del mismo modo, contó que Tinelli siempre se va a Punta del Este para estar con su menor hijo Lolito, pero que eso no evitar que puedan estar juntos.

“En su casa siempre me quedo todo el tiempo. Cuando está Lolito también. Siempre estoy con él todo el tiempo. A veces, voy a mi casa para recoger algunas cosas. Estamos bastante cerca. Yo me voy en taxi”, expresó Milett en Amor y fuego.

Marcelo Tinelli respondió sobre posible boda con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli respondió sobre la posibilidad de casarse con Milett Figueroa con quien llegó a Lima luego de confirmar su reconciliación. El conductor argentino declaró a los medios peruanos y rompió su silencio ante los eventuales planes de matrimonio que podría tener con la modelo.

“Uno tiene que pensar en el presente (…) Yo creo que hoy estamos muy bien, así como estamos y seguramente estando bien, día a día, los planes van a venir solos”, comenzó diciendo el exdirigente de futbol argentino.

Ante la consulta de si se volviese a casar nuevamente, Marcelo Tinelli no descartó dicha posibilidad avivando los rumores de una futura boda con Milett.

"Yo no cierro ninguna puerta a nada, nunca en la vida, porque cada vez que se abre una puerta, se abrió otra al otro día”, comentó añadiendo que “en cualquier momento puede sorprender con alguna pedida de mano”.  

En otro momento, recalcó que su relación con Figueroa va “muy bien” descartando que vaya a tocar el tema de su ruptura en el reality Los Tinelli. “Estamos muy bien. Hace dos años decían que estamos por interés y siempre que había un objetivo diferente al amor. La verdad es que tenemos dos años de amor muy intenso”, acotó.

