"Me echaron como un delincuente": José Luis Rodríguez 'El Puma' da su descargo tras ser sacado de avión

José Luis Rodríguez 'El Puma' publicó un video de diez minutos en sus redes sociales para explicar el incidente que vivió en un vuelo de American Airlines que partía de Quito con destino a Miami. El cantante relató que tuvo un altercado con la tripulación, lo que llevó a que le solicitaran abandonar la aeronave.

Según su testimonio, acababa de concluir un concierto en Ecuador y se dirigió a abordar su vuelo pese a no haber dormido. Indicó que siempre viaja con un bolso de medicinas debido a su condición de paciente trasplantado, las cuales necesita tener a la mano durante los vuelos.

Rodríguez afirmó que colocó el bolso debajo del asiento, pero que el jefe de cabina le pidió que lo guardara en el compartimiento superior. Señaló que accedió, aunque hizo un comentario en voz baja que molestó a una tripulante.

"Yo hago un comentario de eso, que me parece que este muchacho es un poco tonto porque esto es muy simple de resolver. Y está pasando otra asistente y me escucha decir lo que yo estoy diciendo de esa persona, que es un acto muy tonto realmente. Realmente la palabra fue "pendejada", para nosotros la palabra pendejada es como decir tontería, es una cosa muy simple", narró.

"Desembarque de mi avión ahorita"

Bajaron a la fuerza de un avión de American Airlines al Puma Rodríguez por poner el equipaje donde no debía, era su medicación por el trasplante y se peleó con los tripulantes. pic.twitter.com/WNlaoog9iM — Poirot (@Argenpoirot) November 25, 2025

"Me echaron como un delincuente"

El artista aseguró que el jefe de cabina le informó que consultaría con el capitán para decidir si debía permanecer o ser retirado del vuelo. Tras ello, indicó que se acercó a ofrecer disculpas a los involucrados, repitiendo el gesto hasta en tres ocasiones y explicando que su estado físico estaba debilitado.

"Me humillé y les digo: 'Créanme que me están haciendo mucho daño si me hacen esto, estoy sin turbina, estoy muy cansado, no me siento bien, me van a hacer un daño muy fuerte'. El aeropuerto de la ciudad de Quito queda lejos, retirado", comentó.

Rodríguez relató que el capitán finalmente ordenó su salida del avión con un grito que, según dijo, le dejó un zumbido en el oído. "Me echaron como un delincuente", expresó en el video. Tras bajarse, fue asistido por el empresario que lo había contratado en Ecuador.

El cantante explicó que, debido al incidente, tuvo que regresar a un hotel y esperar un vuelo programado para la medianoche. También agradeció a Hilberto Ferrer, su director musical, por bajar voluntariamente del avión como muestra de solidaridad.

'El Puma' espera las disculpas de la aerolínea

Jose Luis Rodríguez 'El Puma' sostuvo que espera una disculpa de la aerolínea y dijo que su testimonio busca evitar confusiones a futuro. Añadió que su experiencia es la realidad de muchos pacientes trasplantados que viajan con medicamentos indispensables.

"Espero una disculpa de American Airlines, y espero que no vuelva a pasar esto. Y si me preguntaron a mí de la experiencia de mis vuelos para las líneas aéreas, les digo que cada vez hacen aviones más grandes y asientos más pequeños. Cuando veo pasar una persona voluminosa a la parte turística, de turista, pues oro por él, porque es muy difícil lo que está pasando con la aviación", mencionó.

Antes de concluir, el artista agradeció la preocupación de sus seguidores y de la prensa de distintos países.