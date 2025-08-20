Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

"Sentí culpa": Andrea Llosa revela por qué se divorció y cómo es hoy su relación con el padre de sus hijos

Mónica Andrea Llosa Barreto es una periodista, presentadora y productora de televisión peruana.
Mónica Andrea Llosa Barreto es una periodista, presentadora y productora de televisión peruana. | Fuente: Instagram: Andrea Llosa
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Andrea Llosa ha vuelto a creer en el amor. Actualemente mantiene una relación formal con Pablo Andrés Vinatea Bellatín, un gerente comercial arequipeño de más de 50 años.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La periodista y conductora Andrea Llosa recordó cómo afrontó el proceso de separación de su exesposo, Luis Ávalos, con quien estuvo casada durante 15 años. Según declaró, su matrimonio no terminó por infidelidad ni por una relación tóxica, sino por los cambios que experimentó con los años.

"Las personas estamos en constante transformación; yo no soy la misma ni necesariamente quiero lo mismo que hace 10, 15 o incluso un año. Las personas vamos cambiando y creo que ambos tenemos que crecer también. Llegó un momento en que, de repente, lo que yo sentía, lo que yo pensaba, ya no lo pienso ahora", comentó.

La culpa irrumpió de repente, especialmente después de haber construido un matrimonio con dos hijos que aún no habían cumplido los 15 años.

"Es difícil tener un matrimonio sólido, es bien difícil. A veces es duro, pero cada uno tiene que elegir su propio camino. El hecho, además, de sentir... yo no sentía que había fracasado. Yo creo que las relaciones fracasan, no que las personas fracasan. Pero en ese momento lo que uno siente es culpa, y yo sí soy bien culposa. Era la culpa de no haber podido sostener un matrimonio", explicó a Trome.

El juicio de la opinión pública

Andrea Llosa también enfrentó críticas y juicios tras anunciar su separación. "Leía comentarios como: 'Por eso la dejaron, por loca' o 'qué le habrá hecho'. Era como si yo fuera la culpable y él la víctima. Fue duro, porque nadie sabía realmente lo que había pasado", relató.

A pesar de ello, asegura que, con el paso del tiempo, ella y Ávalos lograron mantener una relación sana, enfocada en el bienestar de sus hijos. 

"No hubo indicio de algo malo, de infidelidad ni nada. Era una buena relación que se desgastó. No hubo 'ampays' ni ninguna historia. Mi matrimonio era bien normal, no había nada de nada, pero sí creo que lo hemos sabido llevar. Han pasado ya cuatro años y lo hemos sabido llevar bastante bien. Hemos tratado siempre de priorizar el tema de nuestros hijos", comentó.

Socios y padres

Pese al divorcio, Andrea y Luis continúan siendo socios en La Casa del Amor, un centro psicológico que fundaron hace cuatro años.

"Es nuestro centro psicológico, y él es el que gerencia. Yo también estoy con él en eso, vamos 50-50. Nos vemos a cada rato; no todo el tiempo tampoco, porque, como nuestros hijos son grandes, ya no hay una necesidad de estar comunicados todo el tiempo. Pero tenemos una súper relación. No es que me deje en visto, me bloquee, no; todo el tiempo conversamos".

Andrea Llosa ha vuelto a creer en el amor. Actualemente mantiene una relación formal con Pablo Andrés Vinatea Bellatín, un gerente comercial arequipeño de más de 50 años, con quien lleva un año y cinco meses de relación.

En cuanto a la vida sentimental de su expareja, explicó que, por lo que le cuentan sus hijos, Luis Ávalos ha tenido algunas salidas, aunque todavía no le ha presentado a una pareja formal. "Imagino que cuando eso ocurra, me lo dirá. Él sí sabe que yo tengo una relación estable con Pablo", añadió.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Andrea Llosa Andrea Nunca más Farándula

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA