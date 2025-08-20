"Sentí culpa": Andrea Llosa revela por qué se divorció y cómo es hoy su relación con el padre de sus hijos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La periodista y conductora Andrea Llosa recordó cómo afrontó el proceso de separación de su exesposo, Luis Ávalos, con quien estuvo casada durante 15 años. Según declaró, su matrimonio no terminó por infidelidad ni por una relación tóxica, sino por los cambios que experimentó con los años.

"Las personas estamos en constante transformación; yo no soy la misma ni necesariamente quiero lo mismo que hace 10, 15 o incluso un año. Las personas vamos cambiando y creo que ambos tenemos que crecer también. Llegó un momento en que, de repente, lo que yo sentía, lo que yo pensaba, ya no lo pienso ahora", comentó.



La culpa irrumpió de repente, especialmente después de haber construido un matrimonio con dos hijos que aún no habían cumplido los 15 años.



"Es difícil tener un matrimonio sólido, es bien difícil. A veces es duro, pero cada uno tiene que elegir su propio camino. El hecho, además, de sentir... yo no sentía que había fracasado. Yo creo que las relaciones fracasan, no que las personas fracasan. Pero en ese momento lo que uno siente es culpa, y yo sí soy bien culposa. Era la culpa de no haber podido sostener un matrimonio", explicó a Trome.

El juicio de la opinión pública

Andrea Llosa también enfrentó críticas y juicios tras anunciar su separación. "Leía comentarios como: 'Por eso la dejaron, por loca' o 'qué le habrá hecho'. Era como si yo fuera la culpable y él la víctima. Fue duro, porque nadie sabía realmente lo que había pasado", relató.

A pesar de ello, asegura que, con el paso del tiempo, ella y Ávalos lograron mantener una relación sana, enfocada en el bienestar de sus hijos.

"No hubo indicio de algo malo, de infidelidad ni nada. Era una buena relación que se desgastó. No hubo 'ampays' ni ninguna historia. Mi matrimonio era bien normal, no había nada de nada, pero sí creo que lo hemos sabido llevar. Han pasado ya cuatro años y lo hemos sabido llevar bastante bien. Hemos tratado siempre de priorizar el tema de nuestros hijos", comentó.

Socios y padres



Pese al divorcio, Andrea y Luis continúan siendo socios en La Casa del Amor, un centro psicológico que fundaron hace cuatro años.

"Es nuestro centro psicológico, y él es el que gerencia. Yo también estoy con él en eso, vamos 50-50. Nos vemos a cada rato; no todo el tiempo tampoco, porque, como nuestros hijos son grandes, ya no hay una necesidad de estar comunicados todo el tiempo. Pero tenemos una súper relación. No es que me deje en visto, me bloquee, no; todo el tiempo conversamos".

Andrea Llosa ha vuelto a creer en el amor. Actualemente mantiene una relación formal con Pablo Andrés Vinatea Bellatín, un gerente comercial arequipeño de más de 50 años, con quien lleva un año y cinco meses de relación.

En cuanto a la vida sentimental de su expareja, explicó que, por lo que le cuentan sus hijos, Luis Ávalos ha tenido algunas salidas, aunque todavía no le ha presentado a una pareja formal. "Imagino que cuando eso ocurra, me lo dirá. Él sí sabe que yo tengo una relación estable con Pablo", añadió.