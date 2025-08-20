"He perdido casi 30 kilos": Furrey reaparece con una actualización sobre su estado de salud tras ser atropellado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El creador de contenido Antonio Crespo Galán, conocido como Furrey, reapareció en sus redes sociales luego de pasar varias semanas en proceso de recuperación tras el accidente que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos (UCI) de una clínica en Lima.

A través de Instagram, el conductor del programa Habla Good compartió buenas noticias sobre su estado de salud; una de las más importantes es que los médicos le retiraron el collarín que utilizó desde los primeros días del accidente.

"Eso significa que salí, digamos, de un riesgo achorado y peligroso que tenía con las vértebras, por eso no las podía mover. Ahora sí puedo mover mi cuello. Estoy recuperando la movilidad de mis músculos porque han estado tiesos todo este tiempo", comentó en un video.

Furrey también detalló que continúa en terapia pulmonar, debido a que el accidente le provocó una perforación que afectó severamente su capacidad respiratoria.

"Mi pulmón también me lo revisaron. Ha curado bien, pero todavía estoy haciendo mi terapia pulmonar para poder respirar a la máxima capacidad posible. Estoy mucho mejor, mi cicatriz ha sanado muy bien. Todas son buenas noticias por ahora", afirmó.

¿Cuándo volverá Furrey a la conducción de Habla Good?

Además, el youtuber mencionó que está trabajando en la recuperación de su peso y masa muscular, ya que la inmovilización prolongada y la falta de alimentación normal lo llevaron a perder cerca de 30 kilos.

"Me veo bien calavérico porque he perdido casi 30 kilos. Estuve inconsciente y todo el proceso me hizo bajar mucho de peso, pero ahora estamos trabajando para recuperar esos kilos y la masa muscular", explicó.

A pesar de las buenas noticias, Furrey señaló que tadavía tiene dificultades para mover uno de sus brazos, debido a las fracturas en la clavícula y el omóplato. Por ello, debe seguir usando un cabestrillo.

"Que se curen es un poco más complicado. Tengo que ir a ver al traumatólogo, a ver si me tienen que operar o si se curan solos. Por ahora, yo espero que no me tengan que operar", mencionó.



Finalmente, Furrey aseguró sentirse más fuerte y con la motivación suficiente para retomar sus actividades en cuanto su condición se lo permita.

"Espero regresar pronto al programa, pero quiero estar en mi mejor momento, al 100%, sin poner en riesgo ninguna parte de mi cuerpo ni mi salud. Cuando pueda volver, se los haré saber", concluyó.

¿Cuándo y cómo fue el accidente de Furrey?

El miércoles 9 de julio, Furrey fue atropellado en La Victoria mientras se trasladaba en scooter para grabar un nuevo episodio de su programa Habla Good. Por la gravedad del accidente, fue trasladado de urgencia a la UCI con múltiples heridas.

Tras el accidente, también fue víctima de robos, ya que le sustrajeron sus documentos personales y vaciaron sus cuentas bancarias. Ello a su familia a bloquear dichos fondos y solicitar ayuda para recuperar documentos esenciales como el carné de extranjería.

En redes sociales, Giselle Minchola, esposa del streamer, también mencionó que las cuentas de las tarjetas de Furrey habían sido robadas, ya que, en el momento del accidente, alguien robó su billetera y retiró el dinero.

"Agradezco a las personas que han querido apoyar por el Yape de Toño. Yo tengo su celular a la mano, gracias a Dios no se lo llevaron. Sin embargo, les pido que ya no realicen yapes. Lamentablemente, su billetera fue tomada por personas mal intencionadas y nuestras cuentas fueron vaciadas. Ya están bloqueadas. Gracias por su apoyo incondicional", señaló en aquel momento en sus redes sociales.