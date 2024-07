"Podría ser con otro personaje": Irma Maury abre posibilidad de regresar a 'Al fondo hay sitio'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que Irma Maury revelara que no tenía planes de regresar a Al fondo hay sitio, parece que la actriz ha cambiado de opinión. La recordada 'Doña Nelly' fue uno de los personajes emblemáticos de la serie nacional y su muerte generó tristeza entre sus seguidores por lo que pidieron su regreso.

En conversación con la Chola Chabuca en El reventonazo de la Chola, confesó que sí estaría dispuesta a volver, pero con un papel diferente: “¿Tú crees que en algún momento regreses con otro personaje a AFHS o te gustaría volver a ser 'Doña Nelly'?”, le preguntó Ernesto Pimentel.

A lo que Irma Maury respondió: “Otro personaje claro, de repente, podría ser (…) yo no he cerrado las puertas de ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada (los de producción) de ningún otro personaje”, comentó. Con la voz entrecortada, contó por qué decidió dar un paso al costado de Al fondo hay sitio: “Porque pensé en mí, en que ya me estaba alejando mucho de mi familia y disfruté mucho de ellos. Disfruté de mi casa y de todo lo que quería hacer, porque a veces por el trabajo te agobias y no puedes estar en muchos sitios. Quería descansar”.

¿Por qué Irma Maury dejó Al fondo hay sitio?

Aunque la partida del personaje de 'Doña Nelly' dejó un vacío notable en Al fondo hay sitio, Irma Maury ha dejado claro en diversas entrevistas que no tiene planes de regresar a las intensas jornadas de grabación.

"Me fui de Al fondo hay sitio porque estaba cansada y quería vivir más para mí, buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice", comentó al diario Correo. "Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que hice, si lo más importante soy yo", expresó la artista.

No obstante, en conversación con El Popular, la actriz aclaró que se sentía agradecida con los realizadores de la serie por su interés en tenerla de regreso a las grabaciones, pero recalcó que 'Doña Nelly' "ya estaba muerta" para ella.

Erick Elera quiere a Irma Maury de regreso en Al fondo hay sitio

Previo alk estreno de la temporada 11 de Al fondo hay sitio, que despertó gran interés entre los seguidores y quienes aguardaron ansiosos por conocer los posibles giros trágicos y los inesperados regresos de personajes emblemáticos, el programa Todo se filtra tuvo como invitado a Erick Elera, uno de sus principales actores de la serie.

Durante la entrevista, el intérprete fue consultado acerca del posible retorno de su excompañera de reparto, Irma Maury, reconocida por encarnar a Doña Nelly. Con evidente entusiasmo, Elera expresó su deseo de ver a Maury nuevamente en la serie, dejando claro su apoyo incondicional a la idea.

"Me encantaría, soy capaz de ir a recogerla hasta Ventanilla y llevarla a Pachacamac. Yo me ofrezco de chofer [...] pero sí, quisiera que regrese", afirmó el actor.

