"Ojalá se dé la oportunidad": María Grazia Gamarra espera volver a 'Al fondo hay sitio' y hace un sugerencia

María Grazia Gamarra en el programa 'Así somos' de RPP. | Fuente: RPP

La ausencia de María Grazia Gamarra en la undécima temporada de Al fondo hay sitio generó un sinfín de especulaciones sobre el destino de Macarena, su personaje en la serie. Más allá de lo que ocurra más adelante, lo cierto es que su salida no fue una decisión de los guionistas, sino que obedeció a una iniciativa propia para dedicar más tiempo a su familia.

"Estaba atravesando un período complicado [...] no pasaba tiempo en casa; sentía que mis hijas estaban sufriendo. Debido a mi trabajo, partía muy temprano y regresaba tarde", había dicho hace un mes.

Hoy parece que las cosas están más calmadas para la actriz, quien no ha dudado en expresar su deseo de regresar a las grabaciones de la serie y reencontrarse con sus compañeros de elenco. "Dejé con mucha pena Al fondo hay sitio, pero la pasé increíble, no sabes cómo lo extraño", dijo con nostalgia en el programa Así somos de RPP.

"Por más de que amo trabajar, mis hijas ya no van a volver a tener ni cinco ni dos años. Me encantaría estar en Al fondo hay sitio, pero es un programa en el que hay que estar al cien por ciento. Ojalá en algún momento se dé la oportunidad de grabar algunos capítulos, me encantaría", sostuvo.

En un eventual regreso, María Grazia solo espera que las jornadas no sean extenuantes y le permita atender sus asuntos personales sin contratiempos.

"Tal vez trabajar todo el año, pero no todos los días", sugirió, indicando que su salida fue una decisión que le tomó mucho tiempo, pero que contó con el apoyo de su esposo. "Entraba a las siete de la mañana y salía a las cinco de la tarde, tenía que ir a Pachacamac y el tráfico es terrible", añadió.

María Grazia Gamarra segura del regreso de Mónica Sanchez a Al fondo hay sitio

En otro momento de la entrevista, María Grazia Gamarra se refirió a la salida de Mónica Sánchez de Al fondo hay sitio. Aunque dijo estar de acuerdo con la decisión de su colega de tomarse un tiempo para ella, no duda de su eventual regreso a la serie.

"Mónica también tenía ganas de tener tiempo para ella. A veces una se engancha tanto con un proyecto y entrega la vida, que deja a la familia de lado. Creo que ella necesitaba conectar más con sus hijas. Al fondo hay sitio es un proyecto tan paja que los personajes entran y salen; así que no dudo que en cualquier momento Mónica va a volver", sostuvo.

María Grazia Gamarra de regreso al teatro

María Grazia Gamarra anunció su regreso al teatro con Tartufo, de Molière, obra dirigida por su hermano Jean Pierre Gamarra.

La historia se centra en Orgón, un padre de familia muy rico y perturbado por alcanzar la gloria del cielo. Para ayudarlo en su propósito llega Tartufo, un falso devoto que se infiltra en su casa para manipularlo a él y a toda su familia, provocando una serie de eventos cómicos y revelaciones sobre su verdadera naturaleza.

La pieza generó tanto admiración como controversia en su época, fue bien recibida por el público, pero al mismo tiempo enfrentó críticas de sectores conservadores debido a su crítica social y religiosa.

Tartufo, de Molière es la nueva co-producción de la Alianza Francesa de Lima y Éxodo Teatro. Su estreno está programado para el 10 de julio.

Mira la entrevista completa:

