"Necesito tiempo para vivir": Mónica Sánchez se sincera y explica por qué se despidió de 'Al fondo hay sitio'

Mónica Sánchez causó gran revuelo en las redes sociales después de la transmisión del episodio en el que su famoso personaje, 'Rosario Flores', cariñosamente llamada 'Charito', se despide de la serie Al fondo hay sitio.

La actriz reiteró su agradecimiento por los mensajes de sus seguidores en una reciente entrevista; sin embargo no dejó en claro si esta despedida se trata de un adiós definitivo.

"Estamos cerrando un ciclo maravilloso. Uno nunca sabe, pero este ciclo sí se cierra con una eterna gratitud a todas las personas que han respaldado nuestro trabajo todos estos años", respondió la intérprete a América TV.

Sánchez explicó las razones detrás de su decisión de dejar Al fondo hay sitio, entre ellas, resaltó su deseo de tener más tiempo para dedicarse a otras actividades.

"La vida continúa. Una de las razones por las que elijo partir es porque necesito tiempo para vivir, tiempo para viajar. Mi hija se va a estudiar fuera y necesito espacio para la vida misma, que a veces se posterga por el trabajo y las responsabilidades", detalló.

Mónica Sánchez explicó por qué su voz como 'Charito' cambió en Al fondo hay sitio

Cuando Mónica Sánchez reapareció en los nuevos episodios de Al fondo hay sitio, sus seguidores no dejaron pasar un detalle: la voz de 'Charito' había cambiado ¿Qué ocurrió? En una entrevista para el Reventonazo de la Chola, la actriz explicó las razones de este cambio.

"Como Charito, les voy a decir que a mi intérprete -a Mónica- le dio una faringitis hace tres meses y se quedó con la voz así", expresó.

También dijo que cuando su personaje regresó, no podía entonar sus clásicas canciones, ya que su voz era demasiado grave. "De pronto tenía unos graves que no sabía cómo manejar; no podía cantar La malagueña con las alturas de antes y me estoy adaptando, pero ¿saben algo? Me está gustando, porque me saca un lado más sensual, así que estoy feliz con esa nueva voz", agregó Sánchez.

Mónica Sánchez presentó en Instagram a su actual pareja

Hace unos meses, Mónica Sánchez sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en Instagram junto al cantante argentino Daniel Sacro, su nueva pareja sentimental. La imagen, inmortalizada en Cusco, muestra a la pareja abrazada y sonriente.

"Gracias por el amor, por la música, la lectura, por cada personaje en el teatro, el cine y la tele, por invitarme a mirar lo que daba por sentado, a escuchar lo más hondo y sutil y a sentir el confort de mi cálida luz interior", escribió la actriz de 53 años en la descripción de la foto.

A pesar de que antes habían sido captados besándose en público, esta es la primera ocasión en la que ambos comparten oficialmente una imagen juntos. Cabe destacar que Sánchez y Sacro tienen una diferencia de edad de 11 años.

Daniel Sacroisky, conocido artísticamente como Daniel Sacro, es un reconocido cantautor, escritor y publicista argentino de 42 años. Además de su carrera literaria, el artista ha incursionado en la música, lanzando varias canciones y participando en importantes eventos.

