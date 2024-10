Mayra Couto insiste en su deseo de volver a 'Al fondo hay sitio': "Aunque sea una escenita"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mayra Couto, recordada por interpretar a Grace Gonzales en la serie Al fondo hay sitio, reiteró su deseo de regresar a la pantalla chica y retomar el personaje que la catapultó a la fama. En una reciente entrevista, la actriz mencionó que, tanto los medios como sus seguidores, insisten en saber si planea volver al programa.

"Sí, es bonito. Me gustaría regresar, aunque sea en una escenita para el público, tal vez", comentó al espacio América Espectáculos.

Sobre las muestras de cariño que recibe en la calle, incluso del público extranjero, Couto narró una anécdota sobre el impacto que ha causado su personaje, especialmente después las repeticiones que se emiten por las tardes.

"Hay una niña venezolana que la vez pasada me vio y me dijo: 'Yo te conozco, yo te veo en la tarde', y yo le dije 'espérate ¿tú cómo me conoces?' Es que te veo en la tarde", relató sorprendida por el alcance de la serie.

Mayra Couto, quien en 2021 ganó un premio del Ministerio de Cultura para grabar su propio proyecto, se encuentra enfocada en su trabajo detrás de cámaras como productora, tras haber pasado un tiempo fuera del país.

"Yo chambeo como productora, así que estoy muy feliz y enfocada en eso, pero claro, que me encantaría volver a actuar en Al fondo hay sitio, en teatro o en cine", reiteró la actriz.

Mayra Couto: "Todo lo que tengo me lo ha dado Al fondo hay sitio"

En enero de este año, Mayra Couto estuvo en el programa Así somos de RPP. Durante la entrevista, recordó su ingreso a la televisión siendo aún menor de edad. Además, habló por primera vez sobre la posibilidad de regresar a la teleserie de América TV.

"Grace ha sido el personaje que me ha brindado más cariño, fans y reconocimiento. Todo lo que poseo proviene de Al fondo hay sitio: viajes nacionales e internacionales, giras, amistades y enseñanzas. La serie me ha dado todo, incluso mi casa", compartió Couto. Además, destacó su aprecio por Magdyel Ugaz, su excompañera a quien considera una "hermanita".

Mayra Couto formó parte de la teleserie Al fondo hay sitio desde su inicio, en marzo de 2009, hasta la octava temporada en diciembre de 2016. Fue después de este periodo que salieron a la luz las discrepancias con su compañero de reparto y pareja en la ficción, Andrés Wiesse. Couto presentó una denuncia por acoso sexual, alegando que Wiesse intentó besarla en tres ocasiones.

