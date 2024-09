"Yo te llamaba con el corazón": Magdyel Ugaz presenta a su pareja con romántica dedicatoria en redes sociales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Magdyel Ugaz, conocida por su encarnar a 'Teresita' en la serie Al fondo hay sitio, compartió una cariñosa publicación en Instagram dedicada a su novio. La actriz, de 40 años, presentó publicamente a su pareja con un emotivo video acompañado de la canción Mi ángel del cantante Ezio Oliva.

En la publicación, la figura de la televisión peruana expresó su amor por su compañero y resaltó la conexión especial que han logrado a pesar de sus diferencias. "Y a pesar de que yo no conocía tu nombre, yo te llamaba con el corazón", escribió, citando una estrofa de la canción que acompaña el video.

Por si fuera poco, Magdyel Ugaz admitió que su relación la llevó a replantear sus ideas sobre el amor.

"Somos tan distintos y sin embargo cada día me doy cuenta de lo cercanos que somos, de cómo veo en ti tanto de lo que siempre he querido para mi vida", precisó la actriz. "Me hiciste replantear lo que creía saber". agrega.

La dedicatoria culminó con una frase que bien puede resumir el vínculo actual entre ambos: "Caminar a tu lado, tomados de la mano, me hace sentir que no solo somos compañeros, sino un equipo que está empezando a construir algo tan hermoso".

Famosos felicitan a Magdyel Ugaz luego de presentar a su novio

Tras la sorpresiva publicación, la reacción de los seguidores de Magdyel Ugaz no se hizo esperar. Comentarios llenos de cariño y buenos deseos inundaron el post: "Todas las solteras que admiro ya están enamoradas... Será una señal?", "Te mereces todo!! Esa es una muy buena love story!" y "Qué hermoso Magdyel, te mandamos un abrazo lleno de amor", fueron algunos de los mensajes.

Aunque anteriormente la actriz ya había compartido imágenes de su novio a través de historias en Instagram, esta es la primera vez que lo presenta oficialmente en una publicación.

Amigos y colegas de la actriz, incluyendo a los que trabajaron con en ella en Al fondo hay sitio, no dudaron en expresar sus felicitaciones: "El Amor hermoso, complejo, potente, sanador y solo para valientes. Lo mejor para ustedes hermosa", dijo Mónica Sánchez.

"Qué bonito leer tu post y que viva tu amor siempre", comentó la actriz Francisca Aronsson. "El amor sí existe, los tiempos de Dios son perfectos. Y llegó sin buscarlo, en ese momento que jamás te imaginaste. Te quiero", escribió Karen Schwarz.



