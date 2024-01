Mayra Couto: "Todo lo que tengo me lo ha dado 'Al fondo hay sitio'"

Perú Escucha la entrevista aquí

Mayra Couto, conocida por su papel como Grace Gonzales en Al fondo hay sitio, visitó el programa Así somos de RPP. Durante la entrevista, recordó su ingreso a la televisión siendo aún menor de edad. Además, reflexionó sobre la posibilidad de regresar a la exitosa teleserie de América TV.

Couto habló de sus primeros pasos en la pantalla chica al recordar su debut en 2008 en la telenovela La pre. A los dieciséis años, ingresó inesperadamente al elenco al sustituir a una actriz ausente. "De hecho, no estaba en el elenco al principio. No sé qué pasó con la chica que iba a hacer mi personaje. Se fue y ya estaban rodando. Me llamaron para el casting y quedé”, contó.

Además, reveló que nunca anticipó ser convocada para futuros proyectos, pero confesó su amor por la actuación: "Me encanta actuar. Soy apasionada y necesito estar en un escenario de vez en cuando". A pesar de su breve pausa en la actuación, donde se dedicó a trabajar tras bastidores en producción audiovisual, la llama artística persiste en Couto.

¿Qué dijo de Al fondo hay sitio?

Mayra Couto formó parte de la teleserie Al fondo hay sitio desde su inicio, en marzo de 2009, hasta la octava temporada en diciembre de 2016. Fue después de este periodo que salieron a la luz las discrepancias con su compañero de reparto y pareja en la ficción, Andrés Wiesse. Couto presentó una denuncia por acoso sexual, alegando que Wiesse intentó besarla en tres ocasiones.

"Grace ha sido el personaje que me ha brindado más cariño, fans y reconocimiento. Todo lo que poseo proviene de Al fondo hay sitio: viajes nacionales e internacionales, giras, amistades y enseñanzas. La serie me ha dado todo, incluso mi casa", compartió Couto. Además, destacó su aprecio por Magdyel Ugaz, su excompañera a quien considera una "hermanita".

¿Piensa volver a Al fondo hay sitio?

En cuanto a su posible retorno, Mayra Couto aseguró: "Nunca se sabe". "Tampoco quiero que piensen que sí voy a volver, no quiero ilusionarlos. Además, ya me hubieran dicho algo los guionistas, ya hubiera sabido algo”, comentó. Sin embargo, dijo que tiene “toda la disposición” para volver a interpretar a Grace y “lo disfrutaría mucho”. “Me gustaría y creo que el público lo agradecería”.

Finalmente, reveló que, al igual que en su experiencia en La pre, no fue la primera elección para interpretar a Grace Gonzales en Al fondo hay sitio. Su oportunidad llegó cuando otra actriz enfermó en el último día de casting. Couto reflexionó: "Fue el destino. No sé si me hubieran seleccionado si la otra actriz hubiera llegado".

¿Volvería a trabajar con Andrés Wiese?

A pesar de su disposición para volver a Al fondo hay sitio, Mayra Couto enfatizó que no está dispuesta a compartir nuevamente roles con Andrés Wiese, quien interpretaba a Nicolás de Las Casas, su pareja en la ficción.

"Cómo te digo que no (...) yo no quiero volver a sentirme así, y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir", afirmó en una entrevista para el programa Todo se filtra, luego de explicar que su decisión está fundamentada en evitar situaciones incómodas.

(*) El programa Así somos se transmite de lunes a viernes de 10 p.m. a 12 a.m. (medianoche) a través de la plataforma de radio de RPP.