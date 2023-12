Melissa Paredes se despidió de su personaje de 'Al fondo hay sitio'

Al fondo hay sitio lanzó el viernes, 22 de diciembre, su último capítulo de la temporada, dejando con la boca abierta a más de un fanático de la serie. La ficción cerró con un momento triste, después de que Joel dejara plantada a Paty en el altar. Como se recuerda, el hijo de doña Charo está enamorado de Macarena, por lo que no pudo sellar su unión con el personaje interpretado por Melissa Paredes.

Tras el fin de la novena temporada, también terminó el papel de la modelo, quien no dudó en despedirse de su papel por medio de las redes sociales.

"Con este pequeño reel me despido con mucho cariño de Paty. Que en definitiva llegó a mi vida en el momento perfecto, porque todos los planes de Dios siempre son perfectos. Nunca antes, nunca después. Gracias a Erick Elera por ser un gran compañero, te admiro y te quiero al igual que todos los actores de AFHS que me recibieron con los brazos abiertos. Gracias por dejarme ser parte", se lee en el mensaje de Melissa Paredes.

Fue así como agradeció a todos los que le dieron la oportunidad de volver a la actuación, ya que, como es de conocimiento, se alejó de la TV tras haber sido captada con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

¿Qué dijo Sergio Galliani de Melissa Paredes?

Sergio Galliani participó en la telenovela como el popular ‘Nachito’. Hace unos meses, cuando le consultaron sobre el ingreso de la modelo a la novena temporada, afirmó que desconoce de quién se trata. “No veo televisión, lo siento. No sé quién es, tampoco. Hasta donde yo trabajé, conozco, después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco”, dijo el actor a La República.

Connie Chaparro, pareja del actor, contó que su cónyuge no sabe que Melissa Paredes hizo su debut en Al fondo hay sitio. Por otro lado, Sergio Galliani descartó volver con su personaje, ya que tiene otros planes; así que es poco probable que regrese como Miguel Ignacio de las Casas.

Leslie Stewart no sabe que Melissa Paredes es actriz

Si bien estuvo enfocada en un reality de cocina y no en la actuación, Leslie Stewart considera que ahora le están dando más cabida a los mediáticos: “Lamentablemente, tienes que abrir campo a los mediáticos. En realidad, sí podríamos tener un poco más de calidad, pero también tienes que darle chance a los nuevos”, dijo la actriz.

Por otro lado, descartó conocer a Melissa Paredes: “Nunca la he visto actuar. Solo la conozco por lo que se separó de su esposo (Rodrigo Cuba) y tuvo problemas con la hija. No es actriz, ¿no? No voy a hablar ni bien o mal porque no la he visto”, comentó para El Popular.