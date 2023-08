Leslie Stewart sobre Melissa Paredes: "No la he visto actuar, solo sé que se separó de su esposo"

Leslie Stewart reveló estar feliz de formar parte de El Gran Chef Famosos y espera que pronto pueda retomar sus proyectos de actuación.

“Es muy estresante, pero bien divertido, aprendes un montón de cosas. Tienes a tres profesionales aconsejándote, porque en los cortes preguntamos de algún video u otro”, comentó la recordada protagonista de Calígula.

Si bien está enfocada en la competencia del reality de cocina y no en la actuación, considera que ahora le están dando más cavida a los mediáticos: “Lamentablemente, tienes que abrir campo a los mediáticos. En realidad, sí podríamos tener un poco más de calidad, pero también tienes que darle chance a los nuevos”, dijo Leslie Stewart.

Por otro lado, descartó conocer a Melissa Paredes quien ahora actúa en Al fondo hay sitio: “Nunca la he visto actuar. Solo la conozco por lo que se separó de su esposo (Rodrigo Cuba) y tuvo problemas con la hija. No es actriz, ¿no? No voy a hablar ni bien o mal porque no la he visto”, comentó para El Popular.

Sergio Galliani tampoco conoce a Melissa Paredes

El personaje de Melissa Paredes en Al fondo hay sitio continúa dando de qué hablar. Si bien se mostró feliz de retomar su carrera como actriz y ha tenido protagónicos en la televisión, hay artistas que aún no saben quién es ella.

Uno de ellos es Sergio Galliani que, como se recuerda, participó en la telenovela como el popular ‘Nachito’. Sin embargo, en julio de este año, cuando le consultaron sobre el ingreso de la modelo a la décima temporada, afirmó que desconoce de quién se trata.

“No veo televisión, lo siento. No sé quién es, tampoco. Hasta donde yo trabajé, conozco, después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco”, dijo el actor a La República.

Connie Chaparro, pareja del actor, contó que su cónyuge no sabe que Melissa Paredes ha hecho su debut en Al fondo hay sitio.

Por otro lado, Sergio Galliani descartó volver con su personaje, ya que tiene otros planes; así que es poco probable que regrese como Miguel Ignacio de las Casas.