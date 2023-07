Melissa Paredes envía contundente mensaje a Sergio Galliani por decir que no la conoce

El actor Sergio Galliani se ha ganado el cariño del público gracias al personaje que interpretó en las primeras temporadas de Al fondo hay sitio. Aunque actualmente ya no tiene la intención de volver a encarnar al recordado 'Nachito', en varias ocasiones se ha visto obligado a brindar opiniones sobre los nuevos capítulos de la serie.

Hace unos días, el también baterista de Chabelos fue consultado sobre el sorpresivo ingreso de Melissa Paredes al programa de América TV, sin embargo, su respuesta rápidamente se hizo mediática al afirmar que no la conocía.

"No veo televisión, lo siento. No sé quién es, tampoco. Hasta donde yo trabajé conozco, después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco", dijo Galliani a La República.

La respuesta de Melissa Paredes

El eco de sus declaraciones llegó a la misma Melissa Paredes, quien lejos de incomodarse o sentirse molesta, puso paños fríos al asunto y dejó en claro que los comentarios del actor no le parecían ofensivos.

"No todo el mundo me tiene que conocer, ¿no? No lo vi en mala onda (sus comentarios). No me parece malo ni ofensivo. Sinceramente, me pareció fresh. Él dijo: 'Yo ni me acuerdo de los nombres de las personas'. Eso nos pasa mucho, es real. Algunas personas quieren hacer polémica con eso", expresó para América Espectáculos.

Sobre las críticas por su actuación en Al fondo hay sitio, Melissa Paredes sostuvo que no es ninguna improvisada y que cuenta con suficiente experiencia para tener roles protagónicos.

"Yo me he preparado varios años para ser actriz, tengo tres protagónicos, entonces ya tengo una carrera como actriz (...) Yo me dedico a la actuación. Nadie puede decirme que no he estudiado", manifestó.

Michelle Alexander defendió a Sergio Galliani

Las declaraciones de Sergio Galliani han generado todo tipo de reacciones; sin embargo, hubo gente que lo defendió a capa y espada, como Michelle Alexander.

“Seguramente no la conocerá, no todos tienen porque conocer a alguien, ¿no? No voy a comentar al respecto de nadie, pero no la conocerá seguramente, no verá televisión o no sé. Hay mucha gente que no ve televisión y en todo caso. Yo conozco a Sergio Galliani y no creo que lo haya dicho con un afán de desprestigiar ni hablar mal de nadie”, comentó la productora.

En Al fondo hay sitio, Melissa Paredes llegó para interpretar a Patricia o simplemente Patty, una joven repartidora de comida. Ella parece haber flechado el corazón de Joel, el hijo mayor de Charo, luego de interactuar por varios minutos en su taller de mecánica.