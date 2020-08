Olenka Zimmermann criticó el nuevo "Al sexto día" bajo la conducción de Mónica Cabrejos. | Fuente: Composición

Tras las declaraciones de Olenka Zimmermann sobre la nueva conductora de “Al sexto día”, Mónica Cabrejos decidió responderle tajantemente. En una entrevista con Carlos Cacho, la periodista señaló que no tiene nada en contra de su antecesora, pero hará caso omiso a sus comentarios.

Aseguró que cuando una persona es feliz no tiene por qué hablar mal de los demás, al contrario. “Yo deseo lo mejor para todos y en especial para ella. Porque si está bien físicamente, con salud, con trabajo, con pareja, no va a molestar”, comentó.

Por otro lado, Cabrejos confesó que no conoce a Zimmermann, por lo que prefiere prestarle atención a la realidad que están pasando sus colegas quienes se han quedado sin trabajo. “Nosotros saliendo como periodistas, como reporteros, vemos una realidad muy dura, entonces yo tengo derecho de seleccionar las cosas que quiero en mi vida y las que no quiero”, agregó.

Finalmente, la exconductora de “Válgame”, comenta que prefiere estar tranquila así lleguen comentarios mal intencionados o criticando su trabajo: “Me preocupa estar tranquila, cualquier tipo de comentario que vaya contra mi trabajo, lo respeto y lo dejo ahí en la puerta. Mi tranquilidad no la negocio”, concluyó.

"YA NO APORTA NADA"

Para la actual presentadora de “Conexión dominical”, Mónica Cabrejos no tiene la culpa de mostrarse de esta manera, sino de quien se responsabiliza de la línea editorial del espacio.

“Era un programa, pero ya no aporta nada”, aseveró Zimmermann. “Quien está en la conducción no tiene la culpa, ni aporta nada tampoco. Quien está al mando, en la línea editorial, es responsable de todo, y ya sabemos que no sabe hacer televisión buena e interesante. Todo lo que toca lo pudre”, finalizó.

Como se recuerda, “Al sexto día” se estrenó en la televisión peruana en el 2010. Durante nueve años, Olenka Zimmermann condujo el espacio televisivo, un magacín que se emite los sábados a las 10 p.m.

Sin embargo, en el 2019, ella fue reemplazada por Mónica Cabrejos, luego de que una nueva productora se hiciera cargo del espacio. Desde entonces, hasta la fecha, la también youtuber encabeza la conducción de “Conexión dominical”.