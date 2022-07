Aldo Miyashiro elogió la labor de madre de Érika Villalobos. | Fuente: Instagram

Aldo Miyashiro elogió la labor de Érika Villalobos como madre y se pronunció nuevamente sobre una posible reconciliación.

“Érika y yo tenemos desde hace tiempo tenemos una relación de padres, y después de ese tiempo hemos estado velando por nuestros hijos. Érika es una mujer maravillosa, íntegra y como te digo, tenemos cosas en común, tenemos: primero, nuestros hijos, de ahí tenemos varios negocios juntos que debemos manejar, y no sabemos (qué pueda pasar). Ahora lo que nos importa es que nuestros hijos sean los más protegidos a partir de lo que hagamos nosotros, y que todas nuestras acciones sean a favor de nuestros hijos. Eso es lo que hemos decidido y por lo que vamos a pelear, después no se sabe, (la reconciliación) no depende de mí”, comentó.

Asimismo, Aldo Miyashiro se sintió mal anímicamente después del ‘ampay’, pero tenía que continuar trabajando para sostener a sus hijos y a su madre.

“Nunca le he escapado a la responsabilidad, nunca le he escapado a la culpa. Siempre lo he dicho, pero si yo fuera hijo del rey, me voy a una isla y no trabajo, pero tengo que trabajar porque tengo 4 hijos (los dos últimos con Érika Villalobos) y una madre de 85 años”, explicó a Infobae.

Érika Villalobos no descarta darle otra oportunidad a Aldo Miyashiro

Desde que protagonizó un 'ampay' con su exreportera, Fiorella Retiz, el conductor Aldo Miyashiro ya no vive en el hogar que tenía con la actriz Érika Villalobos, sino en un departamento. De allí fue vista saliendo hace poco la todavía esposa del presentador.

Ya lo había señalado Miyashiro anteriormente: a la fecha, él y su expareja mantienen la comunicación debido a los hijos que tienen en común. "Vamos a ser padres de nuestros hijos toda la vida", dijo la semana pasada al diario Trome.

Pues bien, esta declaración fue ratificada por Érika Villalobos, quien al aclarar el motivo de su visita al departamento del conductor de La Banda del Chino, apuntó: "Él seguirá siendo el padre de mis hijos eternamente así que nos vamos a seguir viendo".

"No va ser posible que no mantengamos comunicación", añadió para el programa Amor y fuego.

Además, al ser consultada sobre si perdonaría o le daría otra oportunidad a Aldo Miyashiro, Érika Villalobos respondió: "El tiempo, solo el tiempo lo podrá decir. Ahorita no voy a responder, gracias".

