Aldo Miyashiro sobre darse una nueva oportunidad en el amor: "No tengo ninguna expectativa"

Aldo Miyashiro, quien se encuentra en el ojo público por su anunciada participación en la telenovela Perdóname, no dudó en abordar las críticas que ha enfrentado debido a la producción que protagonizará con su aún esposa, Érika Villalobos. Como se sabe, ambos se encuentran separados desde el 'ampay' que puso al descubierto la infidelidad del conductor de La banda del Chino.

Desde que confirmó su aparición en esta nueva propuesta televisiva de Michelle Alexander, Miyashiro admitió que estaba plenamente consciente de las críticas que podrían surgir y que esto no afectaría su desempeño en el proyecto.

"Sabíamos que nos iban a criticar, pero mi trabajo no depende de lo que digan los demás. Tres o cuatro veces antes de comenzar le dije (a Érika) que iba a ser duro", afirmó el actor a América TV.

"El amor no se busca"

En cuanto a su futuro sentimental, Aldo Miyashiro fue cuestionado sobre si consideraba darle una oportunidad al amor después de separarse de Érika Villalobos.

"No, no tengo ninguna expectativa sobre eso. Yo le deseo la felicidad del mundo a Érika en este momento, se merece toda la felicidad", expresó. Sin embargo, dejó en claro que tiene una perspectiva particular sobre las relaciones sentimentales: "el amor no se busca, el amor aparece y si aparece, bienvenido sea".

¿De qué trata Perdóname?

La sinopsis explica que Aldo y Erika nos transportarán a un mundo de heridas que permanecen tatuadas en el alma. “En esta historia, aprenderemos que el perdón es un camino lleno de obstáculos... pero también de redención y amor. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia llena de emociones y segundas oportunidades?”.

En el avance de poco más de 30 segundos, Lito Acosta se despide de unos reclusos cuando abandona el penal, mientras que Lara Ferrara se prepara para su último desfile de trajes de novia. Los periodistas le preguntan sobre la liberación de Lito -"¿Qué tienes que decir?”-, y ella sale conmocionada del lugar, ayudada por su asistente, interpretada por la actriz Alexandra Graña.

¿Cuándo se estrena Perdóname?

De acuerdo con el avance que compartió América TV en sus redes, la telenovela estelarizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos se estrenará el miércoles 27 de setiembre. Aunque la fecha ya fue confirmada, todavía se desconoce la hora de su emisión, pero se especula que irá en horario estelar.