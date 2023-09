Aldo Miyashiro solicita rectificación a Fiorella Retiz y Magaly Medina tras acusaciones de amenazas

Aldo Miyashiro negó las acusaciones en su contra formuladas por Fiorella Retiz en el programa de Magaly Medina. La exreportera afirmó sentir temor por su seguridad y la de su familia debido a las amenazas provenientes del círculo cercano del actor.

La también modelo sostuvo que una persona le advirtió que la estaban siguiendo y que podría estar en peligro. "Si me llega a pasar algo a mí, a mi hijo o a mi familia, toda la culpa la va a tener Aldo Miyashiro", mencionó en el espacio de ATV. "No pienso vivir más con miedo", agregó.

Esta situación se originó tras el ampay que ambos protagonizaron en abril de 2022; las cámaras del programa Maglay TV, La Firme los captaron besándose en el departamento del comentador deportivo Óscar del Portal. Para Retiz, esto significó "un cargamontón horrible".

"Tuve que luchar contra todo el mundo sin decir una sola palabra... Lo importante es que ya pasó y estoy en otra etapa de mi vida. Pero el dolor siempre está latente y uno tiene que aprender a convivir con ello”, dijo en el quinceavo episodio de La Casa de Magaly.

"Ya no voy a cuidar a nadie"

La comunicadora expresó que recibió una infinidas de críticas al ser tildada como la persona que acabó con la relación entre el 'Chino' y Érika Villalobos. Nueve meses después, ha decidió hablar ante cámaras para dar su versión.

"Yo fui tan buena gente de ponerme así para que me disparen todo a mí sola para cuidarlo. Ya no voy a cuidar a nadie", recalcó en el espacio de la popular 'Urraca'.

Retiz realizó la denuncia formal contra el entorno de Aldo Miyashiro al lado de su abogada Claudia Zumaeta.



"Fiorella me ha mostrado todos los elementos que tiene para sustentar la defensa y vamos a interponer una denuncia y pedir medidas de protección, esto claramente es violencia", comentó la letrada.

Aldo Miyashiro advierte demanda

En vista de esta situación, Aldo Miyashiro anunció su intención de tomar acciones legales y solicitó una pronta rectificación por parte de Fiorella Retiz. En caso de no producirse dicha esta solicitud, el conductor de La Banda del Chino advirtió que continuará adelante con su demanda.

"Me han acusado de un delito muy grave y quiero repetir que nunca he amenazado a nadie, ni directa ni indirectamente, así que he tenido una reunión con un abogado donde le he entregado y contado todo. Así que voy a tener que defenderme legalmente, digo lamentablemente porque es un tema que no me gusta, pero creo que es momento de defenderse", declaró en su programa nocturno.

"Me va a representar el abogado penalista Humberto Abanto, vamos a demostrar lo que está claro: nunca amenacé a nadie, nunca llamé a nadie, nunca y me han acusado de este delito gravísimo", acotó.

Adicionalmente, el actor estableció un plazo para que Fiorella Retiz y el programa Magaly TV, La Firme se retracten y eviten así llevar el caso a los tribunales.

"Quiero creer que puede ser una confusión, una malinterpretación, una llamada, una especulación y voy a dar un espacio a la rectificación. Si tanto el medio como la persona que me ha denunciado se rectifican y valoran sus pruebas, las revisan y sienten que se pueden rectificar, yo voy a desistir de la demanda.... Hago este último llamado, ya está trabajando mi defensa, pero le he pedido una semana para reflexionar sobre lo que ha pasado", aseguró Miyashiro.